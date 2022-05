Die „Wusch“ im Wohnzimmer

Wenn die Schmalspurbahn „Wusch“ in euer Wohnzimmer kommt, dann bringt sie das Harbachtal und seine Geschichten aus der Zeit um 1900 mit. Wann die Ankunft ist?

Das Theaterstück „Se kit, se kit … – De Wusch uch Nået äm Hårbåchtool“ wird am 4. Juni nicht nur beim Heimattag in Dinkelsbühl zu sehen sein, sondern auch als Livestream Landsleute in der ganzen Welt erreichen. Foto: Manfred Kellner

Jåi! Der Verstäimd blaiwt ianem stiohn / Wuan em äst Nouet wauß och niamestem kou sion!

Se hut en Waggon verlieren? Det kå nor åf der Henndierfer Hill passiert sen!

De drätt Frä, dä dich gären hut, äs hä!

Die Brauchtumsveranstaltung „Se kit, se kit …“ De Wusch uch Nået äm Hårbåchtool mit der einmaligen Harbachtal-Schauspieltruppe unter der Leitung von ­Doris Hutter wird am Samstag, denum 16.00 Uhr während des Heimattages live aus dem Schrannen-Festsaal in Dinkelsbühl gestreamt.Mal schelmisch, mal lustig, manchmal auch unglaublich – hier drei kurze Appetithappen aus dem Stück:Wie Sie den Livestream und danach die Aufzeichnung der Brauchtumsveranstaltung sehen können? Auf dem PC öffnen Sie in einem Internetbrowser Ihrer Wahl (Firefox, Chrome, Edge etc.) die Adresse https://youtu.be/uBOQZ9tKY00 und wählen das entsprechende Video. Auf mobilen Geräten wie Handys, Tablets und internetfähigen Fernsehgeräten (Smart TV) ist oft eine YouTube- bzw. Facebook-App vorinstalliert. So können Sie den Heimattag weltweit verfolgen, auch wenn Sie nicht vor Ort in Dinkelsbühl sind.