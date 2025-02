Stuttgarter Vortragsreihe mit Martin Rill

Am 26. Februar eröffnet der Historiker Martin Rill im Stuttgarter Haus der Heimat, Schlossstraße 92, die diesjährige „Stuttgarter Vortragsreihe“ mit der Vorstellung des Bildbandes „Das Harbachtal, das Kaltbachtal und der Krautwinkel“.

Unter diesem Titel erschien voriges Jahr im Verlag Buchversand Südost die neue Bild- und Geschichtsdokumentation von Georg Gerster, Flugfotograf aus der Schweiz (1918-2019), und Martin Rill. Der rund 340 Seiten umfassende Bildband präsentiert 31 Ortschaften aus dem Harbachtal, dem Kaltbachtal und dem Krautwinkel übersichtlich und in alphabetischer Reihenfolge. In eindrucksvollen Bildern und Texten wird die Kulturlandschaft vergegenwärtigt, die als Teil eines lebendigen europäischen Erbes die Stürme der Zeit überstand, so dass Städte, Dörfer, Kirchen und Burgen bis heute erhalten geblieben sind. Der Vortrag beginnt um 19.00 Uhr. Wir bitten um Anmeldung unter Telefon: (07 11) 6 15 00 64 oder E-Mail: siebenbuerger-sachsen-bw[ät]t-online.de.

Helmut Wolff