Goldene Ehrennadel des BdV für Bernhard Vogel

Der langjährige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen Dr. Bernhard Vogel wurde seitens des Bundes der Vertriebenen für sein Lebenswerk und seinen Einsatz für die Interessen der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler mit der Goldenen Ehrennadel des Verbandes ausgezeichnet.

Die Auszeichnung wurde dem 89-jährigen CDU-Politiker aus den Händen des rheinland-pfälzischen BdV-Vorsitzenden Tobias Meyer (Haßloch) sowie des Vizepräsidenten des BdV Deutschlands und BdV-Landesvorsitzenden in Thüringen, Egon Primas (Nordhausen), verliehen. Meyer dankte Vogel für seinen unermüdlichen Einsatz für die Belange der Heimatvertriebenen. Vor allem in seiner Zeit als Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz sei Vogel dies stets ein wichtiges Anliegen gewesen. Primas hob ergänzend auf Vogels Verdienste für den europäischen Austausch ab: Es sei beeindruckend, wie Vogel vor allem auch die Aussöhnung und der friedliche Austausch mit den europäischen Nachbarn am Herzen gelegen habe und noch immer liege.Bernhard Vogel dankte für die Ehrung und zeigte sich überrascht: Es sei doch wohl selbstverständlich, sich für die Integration der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler sowie für die europäische Einigung einzusetzen. Vogel warnte davor, Erreichtes als selbstverständlich hinzunehmen, und mahnte an, die Anstrengungen der vergangenen Jahre auch für die Zukunft aufzubringen.Seine Verbundenheit mit dem Bund der Vertriebenen bestehe schon seit vielen Jahren und er komme immer gerne zu Veranstaltungen des Verbands, so Vogel weiter.

Quelle: BdV Rheinland-Pfalz