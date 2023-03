Freiwilligendienst in Rumänien

Der internationale Friedensdienst EIRENE, eine Organisation mit internationalen Kooperationen im Globalen Süden und im Globalen Norden, entsendet jährlich ca. 55 Freiwillige in zehn verschiedene Länder, eins davon ist Rumänien.

Die Entsendung in dieses Land liegt der Organisation besonders am Herzen, da Rumänien mit seiner kulturellen Vielfalt und langen Geschichte für viele Menschen aus Deutschland (leider) ein unbeschriebenes Blatt ist. Freiwilligenarbeit in Rumänien verspricht die Chance, ein Jahr lang dieses faszinierende Land mit seinen Traditionen, Gebräuchen, landschaftlicher Schönheit und auch seinen politischen und sozialen Problemen näher kennenzulernen und dabei die Gastfreundschaft der Menschen vor Ort zu erleben.bietet EIRENE einen einjährigen Freiwilligendienst in den Partnerorganisationen in Hermannstadt, Fogarasch, Neumarkt am Mieresch (Târgu Mureș) oder Bukarest in den Bereichen soziale oder ökologische Arbeit an.Mehr Infos zum Freiwilligendienst: https://eirene.org/laender/rumaenien