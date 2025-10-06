



6. Oktober 2025

PSD-Senator Titus Colăţean: "Die AUR überrollt uns buchstäblich"

Bukarest – Der Anwärter auf das Amt des PSD-Vorsitzenden, Senator Titus Corlăţean, warnte angesichts der jüngsten Umfrageergebnisse seine Partei eindringlich, dass „die AUR uns buchstäblich überrollt“ – „je mehr sie wächst, desto mehr schrumpfen wir“.

Beim Heimattag 2013 in Dinkelsbühl sprach der damalige Außenminister Titus Corlățean, der eine Schlüsselrolle bei der Verabschiedung des novellierten Gesetzes für die Entschädigung der Russlanddeportierten spielte (diese Zeitung berichtete). Foto: Günther Melzer



Einer Mitte September erhobenen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Avangarde zufolge führt die AUR mit 41 Prozent in der Wählergunst, während die PSD auf 19, die PNL auf 13 und die USR auf 12 Prozent kommen. Weder PNL noch USR würden durch den Höhenflug der Rechtspopulisten maßgeblich gefährdet, da deren Wählerschaft „eine andere, bürgerliche" sei. Die „strategische Schlacht in und um Rumänien" werde „zwischen der PSD und der AUR ausgetragen", sagte der konservative PSD-Senator dem Hörfunksender Europa FM. Corlăţean hatte zu jenem PSD-Flügel gehört, der den Gang der Partei in die Opposition empfohlen hatte, von wo aus man eine proeuropäische Minderheitsregierung hätte unterstützen können, so der frühere Außenminister der Regierung Ponta. Die Krise in der Sozialdemokratischen Partei sei mittlerweile „derart tief", dass er auf Drängen vieler Parteikollegen hin beschlossen habe, als PSD-Vorsitzender zu kandidieren, „um etwas ändern zu können".

