Osterball in Heidenheim mit vielen traditionellen Aspekten

Ostersonntag, ein Sonnentag im wahrsten Sinne des Wortes. Das waren beste Startbedingungen für die jungen Burschen der Jugendtanzgruppe (JTG) Heidenheim. Auch einzelne befreundete Jugendliche aus Augsburg, Heilbronn sowie Böblingen nahmen neugierig als Gäste an dem traditionellen Bespritzen teil und verstärkten mit Gesang, Akkordeon, Trompete und Trommel die 20 Burschen der Jugendtanzgruppe Heidenheim.

Osterball: Gruppenbild der Jugendtanzgruppen Heilbronn, Böblingen und Heidenheim sowie der Kindertanzgruppe. Foto: G. Dengel

Mit sehr guter Laune und Sangeskraft fuhren sie am frühen Nachmittag in einem Bus zu den jungen Tänzerinnen der JTG Heidenheim zu Stationen im Umkreis von Heidenheim. Zur Überraschung aller Burschen waren an einer Station einige Mädels der JTG Böblingen auch anwesend und warteten auf die Gruppe. Traditionell, wie in Siebenbügen, wurden alle Mädchen bespritzt, wobei die Burschen bekannte und Lieder auch in sächsischer Mundart sangen. Die jungen Damen reichten für diesen besonderen Moment süße Schnitten, Häppchen sowie Getränke den sangeslustigen Kehlen.Zum Start versammelten sich die gut gelaunten Burschen und Damen im Kreis vor der Festhalle und stimmten unter Begleitung von Trompete und Akkordeon die herannahenden Gäste auf den Abend ein. Kultureller Höhepunkt des Abends waren die Auftritte der Jugendtanzgruppen Böblingen, Heilbronn und Heidenheim sowie der Kindertanzgruppe. Ein besonderer Moment bot sich den Gästen, als die schönen Trachten von 70 Jugendlichen beim abschließenden Gemeinschaftstanz als Zugabe den Zuschauern dargeboten wurden.Wieder ist es gelungen, ein einzigartiges kulturelles Programm mit hervorragender Stimmung am Osterball der Siebenbürger Sachsen in Heidenheim zu präsentieren. Danke an alle Tanzgruppenleiter der jeweiligen JTG und der Kindertanzgruppe. Ebenso geht auch ein Danke an die „Nova Band“, die alle Besucher im Anschluss an das kulturelle Programm auf die Tanzfläche lockte und zum Schwitzen brachte. Ein herzliches Dankeschön an alle Trachtenträger der Tanzgruppen und die vielen Besucher aus angrenzenden Kreisgruppen, die beim Osterball dabei waren. Bei guter Stimmung wurde bis in die frühen Morgenstunden gelacht, gefeiert, gesungen und getanzt.

Günther Dengel