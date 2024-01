Volker Wollmann mit Kulturverdienstorden ausgezeichnet

Bukarest – Anlässlich des Tages der Nationalen Kultur Rumäniens hat Staatspräsident Klaus Johannis am 15. Januar Dr. Volker Wollmann den Kulturverdienstorden, Kategorie H „wissenschaftliche Forschung“, im Ritterrang, in Würdigung seiner wichtigen Verdienste für die Erforschung und wissenschaftliche Aufwertung des industriellen Erbes in Rumänien sowie für die Förderung der Kultur der deutschen Minderheit in Rumänien verliehen.

Außerdem wurde der in Hermannstadt gebürtige Historiker, Altertumsforscher, Paläograph, Archäologe und Industriearchäologe für seine Mitarbeit an der neuen Herausgabe der ­Rumänischen Akademie zu den römischen Inschriften in Dakien, für die Erforschung des Berg- und Hüttenwesens auf rumänischem Territorium im Altertum bis in die Gegenwart und Veröffentlichung einer zwölfteiligen Reihe dazu sowie für seine Pionierarbeit in der Erforschung des vorindustriellen und industriellen Kulturerbes in Rumänien, worüber er eine zehnbändige Reihe schrieb, gewürdigt.Der siebenbürgische Forscher und Archäologe wurde vom Demokratischen Forum der Banater Berglanddeutschen seit 2016 für den rumänischen Verdienstorden vorgeschlagen. Unter anderem hatte Dr. Volker Wollmann das Leitungsamt des Museums des Banater Berglandes in Reschitza und des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim, Deutschland, inne. Er ist Ehrenmitglied des Instituts für Industriearchäologie und materielle Kultur in Rom. Darüber hinaus vertritt er Rumänien seit 1980 im Internationalen Komitee zur Erhaltung des historischen Industrieerbes und wurde 2012 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. 1989 in die BRD ausgewandert, lebt Dr. Wollmann heute in Obrigheim, Baden-Württemberg.

Cristiana Scărlătescu (Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien)