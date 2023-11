Prosa-Preis für Dagmar Dusil

Dagmar Dusil belegt den dritten Platz mit dem Text „Szenen der Einsamkeit“ in der Kategorie Prosa beim 10. Landschreiber-Wettbewerb zum Thema „Sprache und Einsamkeit“. Die Preisverleihung fand am 12. November im Graf-Anton-Günther-Saal im Rathaus zu Jever statt.

Dagmar Dusil kürzlich in Stuttgart. Foto: Hans Jürgen Greger

Der Vorsitzende der Jury und Erfinder des Landschreiber-Wettbewerbes ist der Münstersche Sprachwissenschaftler Klaus Siewert. Den Gewinnerinnen und Gewinnern winkt ein Aufenthalt in der Autorenresidenz „Klaus-Störtebeker-Haus“ in Neuharlingersiel. „Der gemeinsame Aufenthalt an der Nordsee soll zu kreativem literarischen Schaffen führen und thematisch und sprachlich an die Küstenregion gebunden sein“, so Klaus Siewert.