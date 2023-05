10. Mai 2023

Busfahrten zum Heimattag in Dinkelsbühl

Kreisgruppen, die eine Busfahrt zum Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl organisieren, können Festabzeichen vorab in der Bundesgeschäftsstelle des Verbandes in München bestellen.

Das Festabzeichen hängt heuer an einer Kordel und nicht an der Nadel (siehe SbZ Online). Bitte die Anzahl der Mitglieder bzw. Nichtmitglieder angeben (wegen der Anzahl der Gutscheine!). Die Verrechnung erfolgt vor dem Heimattag, notfalls auch am Pfingstsonntag bis 18.00 Uhr in der Festkanzlei. Nicht verkaufte Abzeichen können zurückgegeben werden. Bestellungen per E-Mail bitte an: buchhaltung [ät] siebenbuerger.de. Bitte die Anzahl der Mitglieder bzw. Nichtmitglieder angeben (wegen der Anzahl der Gutscheine!). Die Verrechnung erfolgt vor dem Heimattag, notfalls auch am Pfingstsonntag bis 18.00 Uhr in der Festkanzlei. Nicht verkaufte Abzeichen können zurückgegeben werden. Bestellungen per E-Mail bitte an: buchhaltung [ät] siebenbuerger.de.

