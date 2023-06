14. Juni 2023

Gemeinschaft lebt Solidarität durch ihr Sozialwerk

Der gerade erst abgeklungene Heimattag 2023 stand im Zeichen der großen Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen. Die persönliche Begegnung mit der Präsidentin der Alliance of Transylvanian Saxons, Denise Crawford, mit Rebecca Horeth, der stellvertretenden Vorsitzenden der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, Dr. Paul Jürgen Porr, dem Vorsitzenden des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Manfred Schuller, dem Bundesobmann des Bundesverbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich, und vielen anderen hat die bestehenden Bande nochmals gefestigt. Ein Anlass war heuer das 40-jährige Jubiläum der Föderation der Siebenbürger Sachsen. Eng arbeiten die Verbände zusammen und wir sind uns alle einig, dass Siebenbürgen und die Pflege der Gemeinschaft im Zentrum all unserer Bemühungen stehen. Wiederkehrende Föderationsjugendlager in den Verbänden, reger Kulturaustausch, Heimattage oder große Sachsentreffen sind die herausragenden identitätsstiftenden Aktivitäten der weltweit lebendigen Gemeinschaft.

Der Vorsitzende des Sozialwerks, Dr. Johann Kremer, bedankt sich bei Rebecca Horeth und Denise Crawford mit Mutter (von links nach rechts) für die Unterstützung der Landsleute aus den USA und Kanada. Foto: Dorit Kremer Alten Traditionen folgend lebt die Gemeinschaft jedoch auch in der Pflege, Hilfe und Empathie für die bedürftigen Mitglieder. Alle Zweige der Gemeinschaft stehen mit dem Sozialwerk in ständiger Verbindung und bringen sich nach Kräften in dessen Aktivität ein. Auch deshalb können wir unsere in Siebenbürgen hoch geschätzte Arbeit im sozialen und kulturellen Bereich aufrechterhalten und fortführen.



Das Gefühl, nicht alleingelassen, sondern wahrgenommen zu werden, gibt den Bedürftigen immer auch Hoffnung und hilft bei der Bewältigung des beschwerlichen Alltags. Wir, das Sozialwerk, haben uns verpflichtet, im Dienste unserer Landsleute deren Willen zum Erhalt der Grundeinstellung einer großen Nachbarschaft zu stärken und zu fördern. Dazu sind wir nach wie vor auf Ihre Spenden angewiesen.



Jeder kann nach seinen Möglichkeiten zur Linderung der Not unserer Landsleute beitragen.



Daher unsere herzliche Bitte, spenden Sie an das:



Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen e.V.

Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg

IBAN: DE33 7025 0150 0029 1291 37

BIC: BYLADEM1KMS



Sie können gerne auch den der Folge 9 beiliegenden Überweisungsschein benutzen. Wenn Sie auf dem Einzahlungsbeleg den Namen und die Anschrift des Spenders angeben, erhalten Sie ab einem Betrag von 50 Euro automatisch eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung.



Johann Kremer, Vorsitzender des Sozialwerks

