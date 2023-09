Freundschaft kennt keine Grenzen: Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Nordamerika 2023 in den USA

Die Siebenbürger Sachsen in Nordamerika haben nach pandemiebedingter Unterbrechung wieder ihren Heimattag gefeiert. An der traditionsreichen Veranstaltung, die am 8. Juli in New Castle, Pennsylvania, in den USA stattfand, nahm auch der mit einer Kulturgruppe aus Traun in Oberösterreich angereiste Bundesobmann der Siebenbürger Sachsen in Österreich, Manfred Schuller, in Begleitung seiner Gattin, Bundesfrauenreferentin Ingrid Schuller, teil. In seiner Funktion als Vizepräsident der Föderation überbrachte er die herzlichsten Grüße aller Landsleute aus Europa. Zudem ehrte Schuller den Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, John Werner, „einen besonderen und verdienstvollen Siebenbürger Sachsen“, für sein wegweisendes Engagement in der weltweiten Föderation der Siebenbürger Sachsen mit der Goldenen Ehrennadel des Bundesverbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich.

Gruppenbild beim nordamerikanischen Heimattag 2023 in New Castle, von links: Kons. Dietmar Lindert, Bundesfrauenreferentin Ingrid Schuller, Bundesvorsitzender John Werner, Bundesobmann Kons. Manfred Schuller, ATS-Präsidentin Denise Crawford. Foto: Patrick Tiefenbacher

Es hätte keinen schöneren Rahmen geben können als den Nordamerikanischen Heimattag in New Castle, Pennsylvania, um John Werner, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, zu ehren. Aber alles der Reihe nach, immerhin ging es erst mit dem Flugzeug von Linz über Frankfurt aus auf einen anderen Kontinent, um zu John Werner zu gelangen, und zwar ins kanadische Toronto als erstes Ankunftsziel. Wie so vieles, wurden in den letzten zwei Jahren – der Pandemie geschuldet – geplante Veranstaltungen abgesagt. Der schon in den Startlöchern gestandene Kulturaustausch zwischen Kanada/USA und Österreich sollte bereits 2020 stattfinden und fiel leider auch der Pandemie zum Opfer. Andere Prioritäten waren erforderlich. So ging es fast drei Jahre später, am Donnerstag, den 6. Juli, auf die Reise nach Kanada und USA. Der Heimattag in New Castle, Pennsylvania in den USA sollte am 8. Juli stattfinden.Neben der Trachtenkapelle aus Traun, der Tanzgruppe der Jugend Traun, nahmen auch der Bundesobmann des Bundesverbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich, Kons. Manfred Schuller, nebst Gattin, Bundesfrauenreferentin Ingrid Schuller, insgesamt eine Gruppe von 39 Personen, an dieser Reise in das Land der „unbegrenzten Möglichkeiten“ teil. Für viele war es die erste Reise nach Übersee, dementsprechend waren alle in freudiger Erwartung, was denn so alles kommen würde. Der Flug verlief problemlos.Am Flughafen in Toronto empfingen uns Präsident John Werner und seine liebe Gattin auf das Herzlichste. Was für ein Empfang und was für eine Freude, kanadischen Boden zu betreten und gleich auf Siebenbürger Sachsen zu treffen. Mit dem Bus ging es nach Kitchener in den Transylvania Saxon Club of Kitchener, wo wir mit musikalischen Ständchen und Applaus von unseren Landsleuten empfangen wurden. Ein überaus herzlicher Empfang, die Entfernungen waren wie weggewischt, so als würden wir uns nicht auf einem anderen Kontinent befinden. Nach einem von den Frauen des Kitchener Clubs vorbereiteten Abendessen wurden wir zu unseren Gastgebern aufgeteilt und durften auch hier sofort die Verbundenheit und Gemeinschaft kennenlernen, die uns während der ganzen Reise, egal wo wir hinkamen und auf Landsleute trafen, zuteilwurden.Der Nordamerikanische Heimattag war unser erstes Ziel in den USA. Mit dem Bus ging es nächsten Tag nach einem Check-in im Hotel nach New Castle, Pennsylvania. Neugierig, wie hier der Heimattag stattfinden würde, trafen wir alle in unserer schönen siebenbürgischen Tracht dort ein und staunten über den schön geschmückten Saal und vor allem über den freundlichen Empfang. Hier lernten wir auch Denise Crawford kennen, die Präsidentin der Alliance of Transylvanian Saxons (ATS), dem Zentralverband der Siebenbürger Sachsen in den USA.Nach einem Gottesdienst mit Referent David A. Snyder der St. John‘s Evangelisch-Lutherischen Kirche New Castle sowie einem abwechslungsreichen Programm mit dem Männerchor New Castle, dem Kinderchor, dem Sachsenchor und den Siebenbürgischen Tanzgruppen aus Cleveland, Aylmer und Kitchener fand die offizielle Begrüßung samt den Grußworten der Ehrengäste statt.Denise Crawford begrüßte alle Anwesenden, die Gäste aus Übersee und übergab das Wort an den Bundesvorsitzenden John Werner, der ebenfalls die Anwesenden begrüßte, vor allem die Gäste aus Österreich, hier Bundesobmann Kons. Manfred Schuller mit Gattin, Kons. Dietmar Lindert als Leiter der Gruppe, die Musikkapelle Traun „Siebenbürger“ mit Obmann Patrick Tiefenbacher und Kapellmeister Peter Kusen sowie die Tanzgruppe der Siebenbürger Jugend aus Traun. John Werner betonte, dass 1968 der erste Kulturaustausch in Deutschland stattfand, daher ist es heuer der 27. Kulturaustausch (s. Trauner Kulturgruppe bereichert Kulturaustausch der Föderation in den USA und Kanada ), und wenn an jedem Kulturaustausch durchschnittlich dreißig Personen mitmachten, hatten über 810 Siebenbürger Sachsen die Gelegenheit, die sächsische Kultur des jeweils anderen in Europa und Nordamerika kennenzulernen. Die Föderation der Siebenbürger Sachsen habe den Kulturaustausch und Jugendlager schon bis 2041 geplant, so John Werner. Weiters richtete er seine Worte an die Gäste aus Europa: „Wir möchten, dass Sie während Ihres zweiwöchigen Aufenthalts in Kanada und den Vereinigten Staaten erkennen, dass wir Teil der internationalen sächsischen Gemeinschaft sind. Sie werden in unseren schönen Ländern viel sehen und unsere Lebensart erleben. Wenn Sie diesen Heimattag besuchen und Ihr Musik- und Tanzprogramm in unseren Vereinen präsentieren, werden Sie auch erleben, wie wir unsere Vergangenheit bewahren und die sächsische Kultur für zukünftige Generationen bewahren und fördern. Der wichtigste Eindruck, den wir bei Ihnen hinterlassen möchten, ist der unserer Gemeinschaft, und das ist der Hauptzweck der Kulturaustausch- und Jugendlagerprogramme. Für uns ist es wichtig, einander kennenzulernen und so zusammenzuwachsen, wie wir waren, bevor unser Schicksal uns auseinanderriss. Unsere Herausforderung ist groß, aber wir in Kanada und den Vereinigten Staaten sind entschlossen, unserem sächsischen Erbe treu zu bleiben. Der jährliche Heimattag in Nordamerika und der Heimattag in Dinkelsbühl, das Kulturaustauschprogramm und - vielleicht am wichtigsten – das Jugendlager sind die Programme, welche die Föderation der Siebenbürger Sachsen fördert, um uns dabei zu helfen, unser sächsisches Erbe für zukünftige Generationen zu bewahren und zu fördern. Das Überleben unseres Volkes und unserer Kultur seit über 850 Jahren ist darauf zurückzuführen, dass wir einen ausgeprägte Familiensinn und eine brüderliche ‚Gemeinschaft‘ haben. Unsere Zukunft hängt von der Beteiligung unserer Jugend ab, und bei Anlässen wie unserem Heimattag lernen sie die Kultur und die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen kennen und nehmen sie mit. Jedes Mal, wenn wir an einem Heimattag oder einer Kulturveranstaltung in einem unserer Clubs teilnehmen, lernen wir etwas mehr über unser Erbe und genießen es.“Manfred Schuller überbrachte in seiner Funktion als Vizepräsident der Föderation und als Bundesobmann der Siebenbürger Sachsen aus Österreich die herzlichsten Grüße und Wünsche aller Landsleute aus Europa. Herzliche Glück- und Segenswünsche sendete Bischof Reinhart Guib von der Heimatkirche aus Siebenbürgen, verbunden mit der herzlichen Einladung zum 2. Großen Sachsentreffen im August 2024 in Hermannstadt. Einen weiteren Gruß sendete der HOG-Verband aus Deutschland. Zudem überbrachte Manfred Schuller die Grüße von Martin Bottesch vom Siebenbürgenforum, dessen Wunsch es ist, „dass alle Sachsen weltweit die Verbindung zu ihrem Herkunftsland aufrechterhalten, denn das Wissen um Siebenbürgen gehört zu ihrer Identität“.Ebenso hatte Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und Präsident der Föderation der Siebenbürger Sachsen, seine Grußworte mitgeschickt. Er bekundete seine Freude darüber, dass Gemeinschaftssinn, Tradition und Brauchtum von den Siebenbürger Sachsen in Nordamerika, auch der jungen Generation, gepflegt werden. Beim diesjährigen Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl in Deutschland seien alle Mitgliedsverbände der Föderation vertreten gewesen: „ein schönes Gefühl der Verbundenheit unserer weltweiten sächsischen Gemeinschaft“.Bundesobmann Manfred Schuller betonte in seinem Grußwort, dass es für ihn samt Gattin die erste Reise in die Staaten sei und noch dazu mit einer so großen Gruppe aus Traun, dafür sei er sehr dankbar. Der Gemeinschaftssinn und das Wissen um die gemeinsame Tradition, Herkunft sowie Glaube, geben trotz langer Zeit, nämlich fast 80 Jahre, nachdem unsere Eltern und Großeltern nach Österreich gekommen sind, immer noch die Kraft, an unseren sächsischen Werten festzuhalten. Er äußerte sich dankbar und froh, dass auch hier diese Werte vorhanden seien und die Gemeinschaft so stark sei. Er dankte Denise Crawford für ihren Einsatz und richtete anschließend sein Wort an John Werner: „Lieber John, du hast letztes Jahr deinen 70er gefeiert. Du wurdest 1969 zum Jugendleiter gewählt und hast 1971 zum ersten Jugendlager die lange Reise angetreten. Und es hat dich nicht mehr losgelassen. Auch nicht, als du 1988 die Führung der Siebenbürger als Präsident übernommen hast. In all den vielen Jahrzehnten seit damals hast du viele Kontakte zu unseren Landsleuten in Europa gepflegt und viele von uns kennen dich schon ewig. Du bist ein Siebenbürger Sachse durch und durch und hast durch dein enormes Engagement vielen Siebenbürger Sachsen den Weg gezeigt und immer unterstützt. Du hast unsere Jugendlichen am Föderationsjugendlager, aber auch unsere Landsleute aus Tanzgruppe und Musik beim Kulturaustausch immer bestens betreut. Dafür gebührt dir besonderer Dank und Anerkennung. Lieber John, der Bundesverband der Siebenbürger Sachsen in Österreich hat aus diesem Grund beschlossen, dir die Goldene Ehrennadel des Verbandes aus Österreich zu verleihen.“Diese Überraschung war John Werner ins Gesicht geschrieben, sichtlich gerührt nahm er die Ehrennadel samt Urkunden in Deutsch und Englisch entgegen. Eine Ehrung und Auszeichnung für einen besonderen und verdienstvollen Siebenbürger Sachsen, ein würdiger Abschluss am Nordamerikanischen Heimattag 2023. Herzlichen Glückwunsch im Nachhinein, lieber John, Du hast diese Ehrung verdient!Der Austausch der Gastgeschenke ließ den Heimattag in die Endrunde gehen. Den musikalischen Höhepunkt lieferte die Trachtenkapelle Traun mit ihrem Konzert und weiters die Tänze der Jugend Traun, ein Hörgenuss, ein Sehgenuss, und es bestätigte wieder einmal, was die Siebenbürger Sachsen ausmacht: Freundschaft, Gemeinschaft und Tradition kennen keine Grenzen!

Ingrid Schuller, Bundesfrauenreferentin