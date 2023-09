Nachhaltigkeit als Zukunftsperspektive: Einladung zum Nachhaltigskeitsforum in Bad Kissingen

Sie haben bestimmt in letzter Zeit viel von Nachhaltigkeit gehört und gelesen, wir möchten nachhaltig Handeln. Wenn ich sage wir, das sind ein paar Freunde und Bekannte aus Bubenreuth und der Metropolregion Nürnberg. Den Verein Nachhaltig Handeln e.V. Bubenreuth wurde von mir, Alfred Theil, gebürtiger Schäßburger, Anfang 2022 mit den Mitstreitern gegründet, um Volks- und Berufsbildung im Bereich der Nachhaltigkeit zu fördern. Der Verein sieht die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UNO-Ziele) als Grundlage für seine Arbeit.

Die UNO-Ziele, auch bekannt als Agenda 2030, wurden im Jahr 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet und sollen bis zum Jahr 2030 weltweit umgesetzt werden. Sie umfassen verschiedene Themenbereiche wie Armut, Bildung, Gesundheit, Klimaschutz, Gleichstellung der Geschlechter und nachhaltige Wirtschaft.Der Verein Nachhaltig Handeln e.V. Bubenreuth setzt sich zum Ziel, die Ziele der Agenda 2030 in der Bevölkerung und insbesondere bei Berufstätigen bekannt zu machen und zur Umsetzung beizutragen. Dazu werden verschiedene Bildungsangebote wie Vorträge, Workshops, Seminare und Projekte angeboten.Die Mitglieder des Vereins arbeiten eng mit Schulen, Unternehmen, Kommunen und anderen Organisationen in Deutschland und Siebenbürgen zusammen, um die Bildungsarbeit zur Nachhaltigkeit zu stärken. Dabei werden auch konkrete Handlungsempfehlungen und Lösungssätze erarbeitet, um nachhaltiges Handeln in verschiedenen Bereichen zu fördern.Der Verein Nachhaltig Handeln e.V. Bubenreuth verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und betrachtet die Nachhaltigkeit in ihrer Vielfalt. Dabei werden ökologische, soziale und ökonomische Aspekte gleichermaßen berücksichtigt. Der Verein möchte dazu beitragen, dass nachhaltiges Handeln zur Selbstverständlichkeit wird und eine positive Veränderung in der Gesellschaft bewirkt.Es ist interessant, die Nachhaltigkeit aus der Perspektive der Siebenbürger Sachsen hüben wie drüben zu betrachten. Unsere Tradition und Erfahrungen könnten wertvolle Einblicke in umweltbewusstes Handeln und in den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen bieten.Zum Mitmachen oder Mitdiskutieren darf sich jeder angesprochen fühlen, denn nachhaltiges Handeln spielt überall eine Rolle: im Alltag, in der Waldwirtschaft, im Gemeindeleben, im Denkmalschutz, im Energieverbrauch, in der Mobilität, im Gartenbau, in der Bildung, im Tourismus, bei Innovationen, in Unternehmen und bei Unternehmensgründungen.Es würde mich freuen, mit Mitstreitern und Unterstützern zwei nachhaltige Projekte „Kräuter-/Heu-/Einstreu-Pellets für Tiere im Großkokeltal“ sowie ein „Nachhaltigkeitsfestival in Katzendorf“ zu realisieren. Die Kräuter- und Blumenheu-Pellets werden bei verschiedenen Tierleiden im Zusammenhang mit Magen, Leber und Lungenleiden eingesetzt.- Kamille: Kann beruhigend auf den Magen wirken und Entzündungen lindern.- Fenchel: Kann bei Verdauungsbeschwerden und Blähungen helfen.- Pfefferminze: Kann bei Magenkrämpfen und Übelkeit lindernd wirken.- Löwenzahn: Kann die Lebergesundheit unterstützen und bei der Entgiftung helfen.- Mariendistel: Kann die Leberfunktion verbessern und schützen.- Eibischwurzeln: Kann bei Atemwegsproblemen wie Husten und Bronchitis lindernd wirken.- Thymian: Kann schleimlösend wirken und bei Atemwegsinfektionen helfen.Dazu müssen möglicherweise lokale Behörden, Gemeinden und Interessengruppen einbezogen werden. Es könnte hilfreich sein, Partnerschaften mit regionalen Landwirten, Umweltschutzorganisationen, Kulturvereine sowie der Evangelischen Kirchengemeinde Schäßburg der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien einzugehen. Es geht ja um die Bewahrung der Schöpfung und die erfolgreiche Umsetzung der Projekte.Um die möglichen Vorhaben in Siebenbürgen zu realisieren, planen und organisieren wir ein Nachhaltigkeitsforum (Themenbereiche: Nachhaltigkeit als Zukunftsperspektive, Brauchtum, Natur und Naturschutz, Soziologie Jung vs. Alt und nachhaltige Projekte) vomim „Heiligenhof“ in Bad Kissingen und dazu laden wir jeden, der Interesse hat, herzlich ein. Anmeldungen bis 1. November an nachhaltig_handeln [ät] freenet.de senden. Ein Förderungsantrag an die Bundeszentrale für politische Bildung wird gestellt.

Alfred Theil