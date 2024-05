4. Mai 2024

Martin-Thies-Kapelle trifft sich in Böblingen

Am ersten Aprilwochenende traf sich die „Projektkapelle Martin Thies“ zum zweiten Mal im Vereinsheim der Siebenbürger Sachsen in Böblingen. Der große Zuwachs an Musikanten und die Begeisterung bekräftigten das Ziel des Projektes, nämlich die Teilnahme am Großen Sachsentreffen in Hermannstadt.

Die Projektkapelle Martin Thies bei der zweiten Musikprobe in Böblingen Für den musikalisch Verantwortlichen, Reinhard Göbbel (Zeiden), ist es aber etwas Besonderes, die Tonbilder des Wolkendorfer Musikers herauszuarbeiten und zu Gehör zu bringen. Die Titel der Polka française, Polka mazur, Polka schnell, Fest- oder Konzert-Walzer sowie der Märsche müssen mit dem Charakter der Melodien stimmig sein, denn sie wollen ja etwas erzählen. Da sind Emotionen und Illustrationen im Spiel. Das war bei der Probenarbeit deutlich erkenn- und spürbar. Darum folgten die 30 Musikanten den Vor- und Taktschlägen ihres Dirigenten mit viel Eifer, Fleiß und Disziplin.



So wird die Martin-Thies-Kapelle in diesem Jahr beim Heimattag in Dinkelsbühl, beim Großen Sachsentreffen in Hermannstadt sowie den Heimattreffen in Zeiden und Wolkendorf zu hören sein. Gespielt werden bei den Festzügen und den anschließenden Platzkonzerten Kompositionen des Burzenländers Martin Thies (1881-1940). Erfreulich: Nicht nur Burzenländer finden Gefallen an dieser Musik, auch aus anderen siebenbürgischen Orten sind Musikanten dazu gekommen. Natürlich kann die Martin-Thies-Kapelle bei den entsprechenden Feieranlässen auch die Klassiker der Blasmusik erklingen lassen.

