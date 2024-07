10. Juli 2024

Aktive Blaskapelle in Böblingen

Die Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen e.V. spielt am 14. Juli von 15.00 bis 17.00 Uhr beim Oberen See in der Alten TÜV-Halle Böblingen, Mönchweg 6. Der Eintritt ist kostenlos. Es handelt sich um eine Darbietung im Rahmen der städtischen Veranstaltungsreihe „Som­mer am See“.

Siebenbürger Blaskapelle beim Frühschoppen in Böblingen. Foto: Theresa Hobbach „Macht Geld glücklich?“ Beim Frühschoppen am 9. Juni hat alles gepasst! Es kamen rund 150 gut gelaunte Besucher, für Speisen und Getränke war bestens gesorgt, das Wetter war optimal („wie bestellt“) und die Kapelle unter der Leitung von Dieter Tartler spielte stimmungsvolle böhmisch-mährische Blasmusik mit Gesangsbegleitung von Irmgard und Hermann Martin. Es moderierte Kurt Reisenauer. Seine „Geschichten aus dem Leben“ gehen ihm offenbar nicht aus: „Nein, Geld alleine macht nicht glücklich; erst, wenn man sich (ein) Bier gekauft hat, macht Geld glücklich.“



Die Blaskapelle dankt auch auf diesem Wege allen Mitwirkenden, speziell den vielen Gästen für ihr Kommen, den Applaus und die Geldspende. Ein besonderer Dank gilt dem fleißigen Helferteam rund um Gerda Ludwig: Herta Franz, Renate König, Anneliese Madlo, Irmgard Martin, Renate Petyan, Christa Porr, Karin Sift, Kuni Tartler, Karin Wagner, Agathe und Siegfried Binder, Roland Bortmes, Simon und Martin Müller.

Blaskapelle, Böblingen, Termine

