



3. Mai 2026

Tennisturnier in Dinkelsbühl

Liebe Tennisfreunde, im Rahmen des 76. Heimattages des Verbandes der Siebenbürger Sachsen findet am Samstag, dem 23. Mai, das traditionelle Tennisturnier um den „Johann-Schuller-Pokal“ statt.

Mitglieder des Verbands der Siebenbürger Sachsen und SJD oder deren Freunde können sich bis zum 10. Mai unter folgender Mail Adresse heimattag.tennis[ät]gmail.com mit Angabe des Alters und der Spielstärke (LK oder Hobby) anmelden. Die Teilnahmegebühr (einschließlich Festabzeichen von 15 Euro) beträgt 25 Euro für Mitglieder (mit Ausweis), 35 Euro für Nichtmitglieder. Gespielt wird auf den sieben Plätzen der TSV-Tennisanlage, Alte Promenade 16, 91550 Dinkelsbühl. Ludwig Groffner

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