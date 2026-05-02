



2. Mai 2026

Rumäniens Fußball-Nationaltrainer Lucescu gestorben

Bukarest – Der rumänische Fußballtrainer Mircea Lucescu ist am 7. April im Alter von 80 Jahren in Folge eines Herzinfarkts gestorben. Zwölf Tage zuvor hatte er noch als ältester Nationaltrainer der Geschichte Rumäniens Auswahl bei deren Niederlage im Halbfinale der WM-Playoffs gegen die Türkei betreut. Kurz darauf wurde er nach einem Zusammenbruch in ein Krankenhaus eingeliefert. In Bukarest fand eine dreitätige Trauerfeier für Lucescu statt. Gheorghe Hagi (61) tritt die Nachfolge von Mircea Lucescu an.





Als Nationaltrainer hat er Rumänien 1984 zur EM geführt. Als Vereinstrainer war er tätig bei Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Schachtjor Donezk, Besiktas Istanbul, Zenit St. Petersburg und Dynamo Kiew. Wie der Spiegel berichtete, gab es zahlreiche Beileidsbekundungen aus der Welt des Fußballs. Fifa-Präsident Gianni Infantino sprach von einem „sehr traurigen Tag für den Fußball, da wir uns von einer Legende unseres Sports verabschieden müssen“. UEFA-Präsident Aleksander Čeferin nannte Lucescu „einen der ganz Großen des Fußballs, dessen Beitrag zum Sport sich kaum in Worte fassen lässt“. Lucescu blickt auf eine lange, erfolgreiche Karriere zurück.Als Nationaltrainer hat er Rumänien 1984 zur EM geführt. Als Vereinstrainer war er tätig bei Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Schachtjor Donezk, Besiktas Istanbul, Zenit St. Petersburg und Dynamo Kiew. CS

Schlagwörter: Fußball, Nationalmannschaft, Lucescu, Hagi

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