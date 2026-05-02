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Rumäniens Fußball-Nationaltrainer Lucescu gestorben
Bukarest – Der rumänische Fußballtrainer Mircea Lucescu ist am 7. April im Alter von 80 Jahren in Folge eines Herzinfarkts gestorben. Zwölf Tage zuvor hatte er noch als ältester Nationaltrainer der Geschichte Rumäniens Auswahl bei deren Niederlage im Halbfinale der WM-Playoffs gegen die Türkei betreut. Kurz darauf wurde er nach einem Zusammenbruch in ein Krankenhaus eingeliefert. In Bukarest fand eine dreitätige Trauerfeier für Lucescu statt. Gheorghe Hagi (61) tritt die Nachfolge von Mircea Lucescu an. mehr...
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Artikel wurde 1 mal kommentiert.
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1 • Reini schrieb am 03.05.2026, 18:49 Uhr:Der rumänische Fußballtrainer Mircea Lucescu ist am 7. April im Alter von 80 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Dies ist ein sehr trauriger Tag für den Fußball, denn wir müssen uns von einer Legende unseres Sports verabschieden. Lucescu zählte zu den Größten des Fußballs und sein Vermächtnis ist unermesslich
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