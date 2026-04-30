



30. April 2026

Premiere am Heimattag: Schlag den Lehni!

Seid ihr bereit für etwas, das es so noch nie gab? In sechs packenden Minispielen rund um unsere siebenbürgische Kultur tritt ein Team der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend (SJD) gegen keinen Geringeren als unseren Bundesvorsitzenden Rainer Lehni an! Wer kennt unsere Traditionen, Fakten und Kultur besser?

Schlag den Lehni: die Einladung, der offizielle Aufruf und das dazugehörige Plakat. Foto: SJD Werde unsere Wildcard! Vier ehrenamtlich Aktive der SJD stehen bereit – aber ein Platz im Team ist noch frei. Und dieser Platz könnte deiner sein! Schick uns einen Text oder ein kurzes Video per E-Mail an presse[ät]sjd- siebenbuerger.de oder als DM bei Instagram @sjd_de und sag uns, warum DU perfekt für das SJD-Team bist! Wichtig: Wer die Wildcard ergattert, geben wir am 15. Mai auf unseren Social-Media-Kanälen bekannt! Der Gewinner oder die Gewinnerin wird natürlich direkt von uns angeschrieben.



Support vor Ort oder von der Couch aus! Wir brauchen eure Energie! Kommt am Samstag, dem 23. Mai, um 16.00 Uhr in den Großen Schrannensaal und feuert euren Favoriten an! Für alle, die nicht live in Dinkelsbühl dabei sein können: Wir übertragen das Battle natürlich auch als Livestream auf YouTube. Hier nochmals die Eckdaten: Siebenbürgische Gameshow „Schlag den Lehni“ am 23. Mai um 16.00 Uhr im Großen Schrannensaal, Dinkelsbühl & Live auf YouTube. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf ein Wahnsinns-Publikum! Werde unsere Wildcard! Vier ehrenamtlich Aktive der SJD stehen bereit – aber ein Platz im Team ist noch frei. Und dieser Platz könnte deiner sein! Schick uns einen Text oder ein kurzes Video per E-Mail an presse[ät]sjd- siebenbuerger.de oder als DM bei Instagram @sjd_de und sag uns, warum DU perfekt für das SJD-Team bist! Wichtig: Wer die Wildcard ergattert, geben wir am 15. Mai auf unseren Social-Media-Kanälen bekannt! Der Gewinner oder die Gewinnerin wird natürlich direkt von uns angeschrieben.Support vor Ort oder von der Couch aus! Wir brauchen eure Energie! Kommt am Samstag, dem, um 16.00 Uhr in den Großen Schrannensaal und feuert euren Favoriten an! Für alle, die nicht live in Dinkelsbühl dabei sein können: Wir übertragen das Battle natürlich auch als Livestream auf YouTube. Hier nochmals die Eckdaten: Siebenbürgische Gameshow „Schlag den Lehni“ am 23. Mai um 16.00 Uhr im Großen Schrannensaal, Dinkelsbühl & Live auf YouTube. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf ein Wahnsinns-Publikum!

Schlagwörter: Heimattag, Dinkelsbühl, SJD, Rainer Lehni

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