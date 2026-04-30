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1 • Bir.Kle. schrieb am 02.05.2026, 12:08 Uhr: Ich habe einen Vorschlag für ein weitaus besseres Spiel: "SPRICH GEFÄLLIGST DEUTSCH!"

Ich finde es erschreckend - um nicht zu sagen zum Knochenkotzen - wie viele Anglizismen sich selbst in einem so kurzen Text tummeln: Team, Wildcard, E-Mail, Social Media, Support, Couch, Battle, Livestream, Gameshow.

Ein solcher Sprachgebrauch ist weder Deutsch noch Englisch - das ist ein einziges Kuddelmuddel, ein Sprachbrei beziehungsweise Spracheintopf.



Deshalb folgende Herausforderung: Die Kontrahenten bekommen jeweils einen (identischen) Text vorgesetzt, der weitaus länger als der obige, aber ähnlich schlimm oder noch übler von Anglizismen durchsetzt ist.

Wer es schafft, die meisten dieser unsäglichen Anglizismen durch entsprechende/passende DEUTSCHE Begriffe (es müssen nicht zwingend einzelne Begriffe sein, es können auch sinnvolle kurze Umschreibungen sein) zu ersetzen, gewinnt!



SPRACHPFLEGE statt Sprachverhunzung!

2 • Bir.Kle. schrieb am 02.05.2026, 12:54 Uhr (um 13:08 Uhr geändert): ...den Text für das Spiel kann ich übrigens gleich mitliefern: Ich habe vor 13 Jahren einen Beispieltext verfasst, um zu verdeutlichen, von wie vielen unsäglichen Anglizismen unsere Sprache überfrachtet ist. Wie Metastasen wuchern sie aggressiv durch den deutschen Wortschatz und führen zur Verarmung der Sprache und zur Verblödung derjenigen, die solche Anglizismen ständig verwenden.



(Hinweis: Da bei der Kommentarfunktion leider weder Unterstreichen noch Fettdruck möglich sind, habe ich nachfolgend alle Anglizismen durch Versalien (Großbuchstaben) hervorgehoben.)



Nachdem man seinen JOB getan hat, gerät man nach Feierabend auf dem Heimweg oft in die RUSH HOUR. Man kommt dann häufig nur im STOP AND GO voran. Da ist es alles andere als EASY, RELAXT zu bleiben. Man schafft es kaum, pünktlich zur DAILY SOAP im Vorabendprogramm daheim zu sein.

Wenn man dann auch noch SHOPPEN muss, ist man noch nicht einmal rechtzeitig zur PRIME TIME auf der COUCH. Bei dem ganzen Stress genehmigt man sich unterwegs schnell noch einen COFFEE TO GO. Na ja, auch das SHOPPING hält einen ja ein bisschen bei Laune, zumal man beim PAYBACK wieder ein paar Punkte hinzusammelt.

Alles in allem hilft selbst gutes TIMING kaum weiter – "KEEP COOL" oder "KEEP ON SMILING" kann das Motto da nur lauten!



Am WEEKEND fährt man dann mit der ganzen FAMILY im VAN zu einem EVENT – man will sich schließlich auch mal FUN und ENTERTAINMENT gönnen.

Ein solches EVENT kann beispielsweise ein Konzert eines STARS sein, der nach mehrjährigem BREAK sein COMEBACK feiert.

Die diesbezügliche PUBLICITY, die seit mehreren Wochen betrieben wurde, hat einen regelrechten HYPE ausgelöst; der RUN auf die TICKETS hat die HOTLINE geradezu heißlaufen lassen.

Doch bevor es soweit ist und man zur LOCATION fährt, muss noch das MAKE-UP aufgetragen und das passende OUTFIT angelegt werden (dabei ist auch zu beachten, ob das Konzert OUTDOOR oder INDOOR stattfindet) – der LOOK, in dem man unter der Woche als COUCH-POTATOE herumlungert, ist nämlich zu solchen Anlässen ein absolutes NO GO.

Vor dem HIGHLIGHT erfolgt noch ein WARM-UP, wobei ein noch eher unbekannter NEWCOMER den FANS mächtig einheizt.

Das OPEN-AIR-Konzert wird mit einem COUNTDOWN eingeläutet, ehe der ACT die STAGE betritt.

Er singt selbstverständlich LIVE; selbst der BACKGROUND ist kein PLAYBACK – ein Chor und eine BAND stehen dem LEADsänger (der gleichzeitig auch ein Liedsänger ist) zur Seite.

Unter den FANS sind viele KIDS und TEENAGER, die ihren STAR SMART und SWEET finden und ihn lautstark SUPPORTEN. Das Gekreische der GIRLS und LADYS ist besonders schrill.

Unter den PERFORMTEN SONGS befinden sich alle HITS des STARS, von denen einige sogar zu richtigen OLDIES und EVERGREENS geworden sind. Das Konzert verwandelt sich geradezu in eine REVIVAL-PARTY.

Am Ende der SHOW wird der STAR mit STANDING OVATIONS gefeiert.

Einige FANS sind ganz besonders HAPPY, zumal ihnen das Vergnügen zuteil wird, ihren STAR BACKSTAGE erleben zu dürfen.

Bei der anschließenden AFTER-SHOW-PARTY wird vor dem Trinken der DRINKS und COCKTAILS mit einem beschwingten "CHEERS" angestoßen. Insbesondere während der HAPPY HOUR ist der Ansturm auf die DRINKS enorm. Anschließend wird ausgelassen GEDANCED.

Später begibt man sich ins INTERNET, um beispielsweise bei "FACEBOOK" sein FEEDBACK bezüglich der PERFORMANCE zu POSTEN.

Bei manch einem USER hat der ARTIST jedoch ein ziemlich schlechtes STANDING, sodass das ein oder andere STATEMENT derart HEAVY ausfällt, dass der THREAD geradezu in ein regelrechtes BASHING oder gar MOBBING mündet.

Einige der Enttäuschten, die sich am "SHITSTORM" nicht beteiligen möchten, üben sich deshalb bei ihrer negativen Kritik in UNDERSTATEMENT.

Auch in das GUESTBOOK auf der HOMEPAGE (WEBSITE) des STARS POSTEN zahlreiche Fans, dass sie das Konzert richtig NICE fanden und eine Menge FUN hatten!





Tja...so wird heutzutage ständig gesprochen und geschrieben...und es stellt sich die Frage: "WARUM??"

"WARUM sind wir dem Yankee derart verfallen? WARUM inhalieren wir jeden seiner Fürze und WARUM schlucken wir ständig seine Scheiße und sagen obendrein auch noch, dass sie uns schmeckt??? Sind wir noch zu retten???



Eins noch nebenbei: Zu den vom mir am meisten gehassten Anglizismen gehört neben "cool", "posten", "Workshop" und "Understatement" auch das Verb "performen". Diesbezüglich ein kleiner Spruch: ;-)



"Benutzt jemand das Verb "performen",

sollte man ihr/ihm den Schädel verformen."

3 • ingenius mobile schrieb am 02.05.2026, 15:45 Uhr: Lieber BirKle Dein Anliegen in Ehren, aber willst Du hier einen Ableger vom "Verein Deutsche Sprache e.V." etablieren?

Einen gepflegten Anglizismenindex gibt es dort bereits - brauchen wir hier nicht mit Klimmzügen einzuziehen:



https://vds-ev.de/arbeitsgruppen/deutsch-in-der-oeffentlichkeit/ag-anglizismenindex/



Dein Anliegen an sich unterstütze ich.

4 • Bir.Kle. schrieb am 03.05.2026, 15:49 Uhr (um 16:11 Uhr geändert): Ich werde nachfolgend nicht sämtliche Anglizismen aus dem obigen Text zerlegen (obwohl sie es allesamt verdient hätten), dennoch werde ich mir einen ganz bestimmten vornehmen – nämlich jenen, der auf dem Plakat prangt: „Gameshow“.



Im letzten Satz des Textes schreiben die Veranstalter bzw. Organisatoren, dass sie sich auf ein „Wahnsinns-Publikum“ freuen.

Wer ein großes und buntes beziehungsweise vielfältiges Publikum für sich gewinnen möchte, sollte die Ankündigung und Werbung so gestalten, dass ein möglichst breites Personenspektrum versteht, worum es geht und sich entsprechend angesprochen fühlt.



„Show“ ist ein Begriff, der einem ständig um die Ohren geschleudert wird. So gut wie jede(r) kann sich etwas darunter vorstellen.

Bei den Wort „Game“ hingegen darf man bezweifeln, ob die älteren Semester wirklich etwas damit anfangen können. Dieses Wort ist Getue und gewissermaßen ein lästiges Modewort. Es findet vor allem in der Jugendsprache und in bestimmten Kreisen (z.B. Videospielszene, Brettspielszene) Verwendung.

Kurzum: Möchte man ein breites Personenspektrum (z.B. Menschen über mehrere Generationen hinweg) ansprechen, ist dieses Wort eine höchst ungünstige Wahl.



„Gameshow“ ist in dem gegebenen Zusammenhang auch aufgrund seiner Bedeutung völlig ungeeignet: Wenn ich den Ausdruck „Gameshow“ höre oder lese, stelle ich mir Menschen vor, die vor Bildschirmen sitzen und sich in Videospielen duellieren – oder Leute, die an Tischen sitzen und bei Brettspielen gegeneinander antreten.

In unserem Fall handelt es sich bekanntlich um eine Veranstaltung, bei der die Kandidaten ihr Wissen rund um Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen unter Beweis stellen müssen, indem sie die an sie gestellten Fragen richtig beantworten. Jede(r) kennt die Bezeichnung für ein derartiges Format: Quizspiel. Warum verwendet man dieses Wort nicht auf dem Plakat anstelle von „Gameshow“?



Nun kann man an dieser Stelle natürlich einwenden, dass „Quiz“ auch kein deutsches Wort sei. Ja, es ist auch englisch, aber es ist kein SchickiMicki-Wort wie „Game“, sondern ein etablierter und geläufiger Begriff, der von Menschen aller Generationen verstanden wird. Und obendrein ist „Quiz“ für das Format, um das es hier geht, viel passender als „Game“.



Wenn man Texte verfasst, ist es ratsam, tiefgründige Überlegungen anzustellen, anstatt einfach unüberlegt irgendwelche Begriffe dahinzurotzen, nur weil diese angeblich „cool“ klingen – was sie übrigens in keiner Weise tun: Anglizismen sind nicht ansprechend, sie wirken einfach nur aufgesetzt, lächerlich und idiotisch. Sie sind lästig und nervig.



Liebe Veranstalter, tut euch einfach selbst einen Gefallen und ersetzt auf dem Plakat das Wort „Gameshow“ durch „Quizspiel“.

„Quizspiel“ klingt bodenständiger, ist zutreffender und leichter verständlich.



Man sollte sowohl aus den eigenen als auch aus den Fehlern anderer lernen:

Die deutsche Bahn war einstmals auch extrem der Anglizismenseuche respektive dem Anglizismenwahn verfallen.

In der Folge hatte die Fülle an englischen Begriffen, die die Bahn auf ihrem Hoheitsgebiet überall hingekackt hatte, dazu geführt, dass viele ältere Fahrgäste überfordert waren und nichts mehr verstanden hatten.

Daraufhin hatte die Bahn zusätzlich zu den englischen Begriffen auch die jeweilige deutsche Entsprechung hinzugeschrieben.

Welche Lehre kann man daraus ziehen? Man schreibt am besten gleich von vornherein so, dass man von jedermann verstanden wird.

