



18. Juni 2026

Mitfahren oder spenden für die Kirchenburg Holzmengen!

Unser Motto lautet: Helfen durch erleben! Kurzentschlossen die Südkarpaten erfahren und gleichzeitig Kulturgut retten: Die Kulturgutschützer Siebenbürgen starten ihre 15-tägige Wohnmobil-Benefiztour! Für dieses wichtige Herzensprojekt suchen wir im Endspurt noch Unterstützung.

Eckdaten der Tour:

• Start und Treffpunkt: 31. August auf dem Camping Makó in Ungarn

• Dauer: 15 Tage voller Kultur, Gemeinschaft und Abenteuer



Wie Sie jetzt sofort helfen können:

• 1. Mitfahren: Ein Last-Minute-Platz für ein weiteres Wohnmobil ist kurzfristig frei geworden. Rollen Sie mit uns für den guten Zweck!

• 2. Spenden: Wir finanzieren zwei dringende Bauabschnitte an der Kirchenburg Holzmengen: 10.000 Euro für die Dachsanierung des Burghüterhauses; 4.700 Euro für den sicheren Aufgang des Glockenturms. Jeder Euro fließt zu 100 % direkt in den Erhalt dieses Kulturguts. Retten Sie mit uns ein Stück Heimat!



Alle weiteren Infos und Kontaktdaten finden Sie direkt unter

Web:

Social:

E-Mail: kgs7b.vorstand[ät]gmail.com • Start und Treffpunkt:auf dem Camping Makó in Ungarn• Dauer: 15 Tage voller Kultur, Gemeinschaft und Abenteuer• 1. Mitfahren: Ein Last-Minute-Platz für ein weiteres Wohnmobil ist kurzfristig frei geworden. Rollen Sie mit uns für den guten Zweck!• 2. Spenden: Wir finanzieren zwei dringende Bauabschnitte an der Kirchenburg Holzmengen: 10.000 Euro für die Dachsanierung des Burghüterhauses; 4.700 Euro für den sicheren Aufgang des Glockenturms. Jeder Euro fließt zu 100 % direkt in den Erhalt dieses Kulturguts. Retten Sie mit uns ein Stück Heimat!Alle weiteren Infos und Kontaktdaten finden Sie direkt unterWeb: www.kulturgutschuetzer7b.de/Spendenkonto/ Social: www.instagram.com/kulturgutschuetzer_7b/ E-Mail: kgs7b.vorstand[ät]gmail.com Ursula Stoll

Schlagwörter: Rumänien und Siebenbürgen, Benefizaktion, Holzmengen

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