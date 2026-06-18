18. Juni 2026
Mitfahren oder spenden für die Kirchenburg Holzmengen!
Unser Motto lautet: Helfen durch erleben! Kurzentschlossen die Südkarpaten erfahren und gleichzeitig Kulturgut retten: Die Kulturgutschützer Siebenbürgen starten ihre 15-tägige Wohnmobil-Benefiztour! Für dieses wichtige Herzensprojekt suchen wir im Endspurt noch Unterstützung.
Eckdaten der Tour:
• Start und Treffpunkt: 31. August auf dem Camping Makó in Ungarn
• Dauer: 15 Tage voller Kultur, Gemeinschaft und Abenteuer
Wie Sie jetzt sofort helfen können:
• 1. Mitfahren: Ein Last-Minute-Platz für ein weiteres Wohnmobil ist kurzfristig frei geworden. Rollen Sie mit uns für den guten Zweck!
• 2. Spenden: Wir finanzieren zwei dringende Bauabschnitte an der Kirchenburg Holzmengen: 10.000 Euro für die Dachsanierung des Burghüterhauses; 4.700 Euro für den sicheren Aufgang des Glockenturms. Jeder Euro fließt zu 100 % direkt in den Erhalt dieses Kulturguts. Retten Sie mit uns ein Stück Heimat!
Alle weiteren Infos und Kontaktdaten finden Sie direkt unter
Web: www.kulturgutschuetzer7b.de/Spendenkonto/
Social: www.instagram.com/kulturgutschuetzer_7b/
E-Mail: kgs7b.vorstand[ät]gmail.com
• Start und Treffpunkt: 31. August auf dem Camping Makó in Ungarn
• Dauer: 15 Tage voller Kultur, Gemeinschaft und Abenteuer
Wie Sie jetzt sofort helfen können:
• 1. Mitfahren: Ein Last-Minute-Platz für ein weiteres Wohnmobil ist kurzfristig frei geworden. Rollen Sie mit uns für den guten Zweck!
• 2. Spenden: Wir finanzieren zwei dringende Bauabschnitte an der Kirchenburg Holzmengen: 10.000 Euro für die Dachsanierung des Burghüterhauses; 4.700 Euro für den sicheren Aufgang des Glockenturms. Jeder Euro fließt zu 100 % direkt in den Erhalt dieses Kulturguts. Retten Sie mit uns ein Stück Heimat!
Alle weiteren Infos und Kontaktdaten finden Sie direkt unter
Web: www.kulturgutschuetzer7b.de/Spendenkonto/
Social: www.instagram.com/kulturgutschuetzer_7b/
E-Mail: kgs7b.vorstand[ät]gmail.com
Ursula Stoll
Schlagwörter: Rumänien und Siebenbürgen, Benefizaktion, Holzmengen
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