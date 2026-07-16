



16. Juli 2026

„Akzente“-Sendung berichtete über Heimattage in Ulm und Dinkelsbühl

Die deutschsprachige „Akzente“-Sendung des Rumänischen Fernsehens TVR vom 18. Juni berichtet über den Heimattag der Banater Schwaben in Ulm (38 Minuten, 15:00 bis 53:30) und das Pfingsttreffen der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl (26 Minuten, 1:06:40 bis 1:32:00).

Als Höhepunkt des Heimattages der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl zeigt die "Akzente"-Sendung den Festumzug mit rund 3.200 Trachtenträgern (Bildschirmfoto). Das Videomaterial aus Dinkelsbühl wurde von Hermann Depner (Siebenbuerger.de) zur Verfügung gestellt und von der Bukarester Redaktion zugeschnitten und bearbeitet. Gezeigt wird die Eröffnungsveranstaltung, die von der SJD-Musikgruppe „offbeat“ mitgestaltet wurde und durch den Beitritt der Schweiz zur Föderation der Siebenbürger Sachsen eine besondere historische Bedeutung erhielt. Zu sehen sind auch der größte Baumstriezel der Welt und der Trachtenumzug.



Die „Akzente“-Sendungen sind in der Mediathek TVR plus unter Das Videomaterial aus Dinkelsbühl wurde von Hermann Depner (Siebenbuerger.de) zur Verfügung gestellt und von der Bukarester Redaktion zugeschnitten und bearbeitet. Gezeigt wird die Eröffnungsveranstaltung, die von der SJD-Musikgruppe „offbeat“ mitgestaltet wurde und durch den Beitritt der Schweiz zur Föderation der Siebenbürger Sachsen eine besondere historische Bedeutung erhielt. Zu sehen sind auch der größte Baumstriezel der Welt und der Trachtenumzug.Die „Akzente“-Sendungen sind in der Mediathek TVR plus unter https://tvrplus.ro/show/akzente zu sehen. Um die Sendungen abrufen zu können, muss man sich ein Benutzerkonto (Name, E-Mail-Adresse, Passwort) – Creează cont – einrichten und eingeloggt sein. S. B.

Schlagwörter: TV, Medien, Heimattag 2026, Akzente-Sendung

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