Geharnischte Kritik am äußeren Erscheinungsbild mancher Jugendlicher betreffend Kleidung und Körperschmuck mehr...

1 • Melzer, Dietmar schrieb am 05.08.2019, 13:41 Uhr: Hallo Herr Seidner,

sind Sie doch bitte froh, dass wir so eine gut funktionierende und schöne SJD(Siebenbürgisch-Sächsische Jugend) landes- und bundesweit, auch im Ausland haben. Wir sind die einzige Landsmannschaft,im Vertriebenen-Verband die so eine große tatkräftige, aktive siebenbürgisch-sächsische Jugend mit vielen Tanzgruppen und kulturellen Aktivitäten, die immer beiden großen Veranstaltungen dabei sind. Das Tragen den siebenbürgischen Tracht beim diesjährigen Heimattag hat sich sehr gutgebessert im Verlauf der vergangenen Jahre, da gibt es nur Lob und keine Kommentare. HOHES LOB WEITER SO für den Erhalt unserer siebenbürgisch-sächsischen Zukunft.

2 • rosenau schrieb am 05.08.2019, 20:03 Uhr: Hallo, Herr Seidner,

auf welchem Planeten leben Sie? Die jungen Leute müssen

in ihrem Alter auch etwas anderes ausprobieren.

Ich kenne die beiden von ihnen genannten Schulen.

Es gab viele Lehrer die sich wie Diktatoren aufgeführt

haben.

Ich hoffe, dass Sie beim Verfassen des Beitrag einen

schlechten Tag hatten.

3 • Melzer, Dietmar schrieb am 06.08.2019, 11:21 Uhr: Ich nenne nur lockere und flexible Denkweise unserer Lehrer und Landsleute, wäre da sehr gut angebracht und von Vorteil. Ich bin in einer Zeit noch aufgewachsen, wo man noch unsere Vorfahren mit SIE angesprochen hat. Es hat niemandem geschadet und nicht weh getan, aber bedenkt wir leben jetzt in einer lockeren, flexiblen, offenen europäisch denekenden weltweiten Zeit.

4 • Christian Schoger schrieb am 06.08.2019, 13:13 Uhr: Liebe Kommentatoren, da dieser Leserbrief in der Druckausgabe vom 5. August 2019 erschienen ist, kann auch gegebenenfalls per Leserbrief in der Siebenbürgischen Zeitung reagiert werden.

5 • Melzer, Dietmar schrieb am 07.08.2019, 11:38 Uhr: Hallo Christian,

es lohnt sich leider nicht, denn Herr Seidner lebt sowieso auf dem Mond mit seinen blöden Behauptungen, sowie 'gogesch' hier alles schlecht und blöd kommentiert und von der Wahrheit leider immer weit entfernt ist ,aber immer groß angeben kann.... Pfui....

Beitrag am 07.08.2019, 11:40 Uhr von Melzer, Dietmar geändert.

6 • gogesch schrieb am 07.08.2019, 13:38 Uhr: Nur zur Info:

1. ich hab zu diesem Thema kein einziges Wort geschrieben.

2. ich hab 2 Zahlen die Dr. Kroner in dieser Zeitung innerhalb kurzer Zeit gegeneübergestellt. Wenn das von der "Wahrheit weit entfernt" ist, dann ist da keine Hilfe mehr möglich.

Wieso diese persönlichen Angriffe, den Schreiber eines veröffentlichen Leserbriefes als "auf dem Mond lebend" und andere "blöd" bezeichnend, hier geduldet werden möchte ich nicht verstehen.

Beitrag am 07.08.2019, 13:39 Uhr von gogesch geändert.

7 • Äschilos schrieb am 07.08.2019, 16:01 Uhr: Jawohl, Herr Seidner, so ist's recht. Stecken wir unsere Jugend doch wieder in Schuluniformen oder in Trachten und lassen wir die unsäglichen sechziger Jahre wieder aufleben !