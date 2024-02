25. Februar 2024

Trachtenworkshop der HOG Großau

Liebe Großauer-/innen, liebe Großauer Freunde, Tradition verbindet! Und was ist mehr Tradition als unsere schönen Großauer Trachten. Die Vielfalt an unterschiedlichen Trachten, wie wir sie in Großau haben, können wenige Dörfer Siebenbürgens aufweisen.

Großauer Trachten – im Lebensbogen. Fotocollage: Tanja Vogelhuber, Fotos: Archiv HOG Großau Aus diesem Grund möchten wir euch die Großauer Tracht gerne etwas näherbringen und diese in Bild und Schrift dokumentiert festhalten. Hierzu laden wir euch alle recht herzlich zu unserem Trachtenworkshop im Begegnungs- und Tagungszentrum Michelsberg, Michelsberg 1, 73337 Bad Überkingen, ein. Geplant ist es, am Samstag, dem 9. März, alles über unsere Trachten zu lernen. Von den Zusammensetzungen, den Einzelteilen einer Tracht über das Knüpfen von Tüchern, Maschen bis hin zum richtigen Bügeln einer Tracht ist alles dabei. Zusammen mit Maria Schenker, die den Trachtenworkshop leitet, wollen wir Tradition weitergeben.



Bringt gerne alles mit, was ihr an Trachtenutensilien daheim oder bei euren Großeltern/Familien findet. Jedes Teil erzählt seine eigene Geschichte. Informationen und Anmeldung bis zum 1. März über www.grossau.de oder unter Telefon: (0176) 22509761. Gerne kann bereits am Freitag, dem 8. März, angereist werden und eine Abreise am Sonntag, dem 10. März, ist auch möglich. Wir freuen uns auf das Wiedersehen und auf die Gemeinschaft. Tanja Vogelhuber, Dagmar Baatz, HOG Großau e.V

Schlagwörter: Großau, Trachten, Workshop

