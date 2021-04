Das gleiche Schicksal , hat auch unser Mutter erleiden müssen. Ihren 21.Geburtstag erlebte Sie in genauso einem Viehwaggon , auf der langen Fahrt , auf dem langen Weg

ins Ungewisse.Von dem Elend in den darauffolgenden Jahren , im Donbass in der Ukraine , Lager Nr. 12.16 , MELNIKO und LISITSCHANSK ( Kohlebergwerk) ,

können wir auch ein „Lied singen „ ; gemeint ist wohl ein „ Lied weinen „ .

Deshalb finde ich es angemessen , dass der Rumänische Staat , wenn auch ziemlich(zu) späht , dieses unheimliche VERBRECHEN gegen die Menschlichkeit , das schrecklichste

Trauma der neuzeitlichen Geschichte für uns Siebenbürger —Sachsen , anerkennt , und

uns , Söhne und Töchter der Leidtragenden , im Namen der Gerechtigkeit und zu Ehren

unserer (meist) verstorbenen Eltern , entschädigt. Immerhin , eine Genugtuung im Sinne

der Gefühle der Dankbarkeit , Anerkennung und Erinnerung .