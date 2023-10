1 • Robert schrieb am 27.10.2023, 19:45 Uhr:

Rund 20 Jahre ist es her seit meiner Testfahrt mit dem Transrapid bzw. Maglev im November 2003 in Shanghai.

Bislang konnte sich auch in China die Magnetschwebebahn nicht als Verkehrsmittel durchsetzen.



„Der Transrapid war einst Inbegriff deutscher Spitzentechnologie. Auch für China sollte damit eine Ära beginnen: 2002 wurde in Shanghai die erste kommerzielle Transrapid-Strecke eröffnet. Was ist aus ihr geworden?“

Mehr dazu hier:

https://www.tagesschau.de/ausland/asien/magnetschwebebahn-china-transrapid-100.html