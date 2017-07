1. August 2017 Druckansicht | Empfehlen

Heimattreffen in Großpold

Im Namen der HOG Großpold lade ich alle Großpolder Landsleute zum Sachsentreffen in Hermannstadt anlässlich des 500. Jubiläumsjahrs der Reformation auch auf diesem Wege ein. Die Großpolder Trachtengruppe trifft sich zum Trachtenumzug in Hermannstadt, wie im Programm angekündigt, am Samstag, dem 5. August 2017, ab 10.30 Uhr, auf dem Huetplatz. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir eine stattliche Gruppe bilden.

In der Woche nach dem Sachsentreffen bieten wir in Großpold an:



Montag, 7. August, Besuch der Kantorei;



Mittwoch, 9. August, 16.00 Uhr, Treffen im Museum „Bei meinen Nachbarn in Großpold“;



Donnerstag, 10. August, 9.00 Uhr, Wanderung in die nähere Umgebung (z.B. zum Kalkstein).



Der Freitag und Samstag sind für die Vorbereitungen (Saal und Kirche) reserviert. Auch hier ist eine tatkräftige Mithilfe gefragt und wird dankbar angenommen.



Am Sonntag, dem 13. August, nach dem Gottesdienst trifft man sich im großen Saal, und abends werden die „Schlagerbengel" für uns aufspielen. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.grosspold-online.de Christa Wandschneider

