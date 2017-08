Frauendorfer Treffen und Teilnahme am Heimattag

465 Erwachsene, Jugendliche und Kinder nahmen am Frauendorfer Treffen Ende April in Wiehl teil. Adelheid Hann und Arthur Stamp hatten das Treffen rechtzeitig vorbereitet.

Der Vorstand der HOG Frauendorf, von links: Daniel Schoger, Hans Bell (Beisitzer), Elke Stamp (Kassiererin), Arthur Stamp (stellvertretender Vorsitzender), Annemarie Juchum (Referat Heimattag), Heike Auner (Beisitzerin), Adelheid Hann (Vorsitzende), Helmuth Kanz (stellvertretender Vorsitzender), Maria Theil (Referat Heimattag), Martin Ramser (Beisitzer), Brigitte Ramser (Kassenprüferin), Hans-Georg Ziegler (Kassenprüfer) und Ingwelde Juchum (Schriftführerin).

Trachtengruppe Frauendorf beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen 2017 in Dinkelsbühl. Foto: IJ

Das freudige und schöne Wiedersehen begann mit einem Gottesdienst am Vormittag. Es folgte ein Auftritt der siebenbürgischen Tanzgruppe Wiehl/Bielstein. Das Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe umrahmte den Nachmittag musikalisch. Abends sorgte das Duo „Clubb 2“ (Sela und Steff) für tolle Stimmung. Es wurde, wie in Frauendorf üblich, viel gesungen und getanzt.Um die Arbeit der Heimatortsgemeinschaft fortzuführen und zu erweitern, wurde ein Vorstand gegründet. Allen Verantwortlichen viel Erfolg für die gemeinsame Arbeit. An Adelheid und Arthur sowie alle, die sie unterstützt haben, geht nochmal ein herzlicher Dank für die Organisation des Treffens 2017.Zu Pfingsten trafen sich knapp 40 Trachtenträger, um Frauendorf beim Umzug des Heimattages in Dinkelsbühl zu vertreten. Annemarie Juchum sei für die Planung und Anmeldung der Gruppe gedankt. Bei den Herren, die alle sehr stolz das „Gepeschken“ trugen, waren gleich drei Brüder mit dabei. Danke an die Füger-Jungs aus dem Hirschel.

Ingwelde Juchum