Weihnachtsgruß des HOG-Verbands

Am Ende wird alles gut! Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Oscar Wilde (1854-1900)

Liebe Landsleute,vor wenigen Wochen wurden wir bei der Tagung in Bad Kissingen als neuer Vorstand des Verbands der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften gewählt. Im Februar 2018 werden wir die konstituierende Sitzung des erweiterten Vorstands abhalten, gemeinsam mit den Regionalgruppenleitern sowie Vertretern weiterer Organisationen aus Deutschland und aus unserer Heimat Siebenbürgen. Unsere Ziele für die soeben begonnene vierjährige Legislaturperiode sind:– das bisher Erreichte sichern und ausbauen;– Transparenz schaffen;– die Zusammenarbeit mit allen Organisationen, die ähnliche Ziele im Sinne unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft verfolgen, intensivieren und fokussieren;– den ständig sich ändernden Randbedingungen zeitnah Rechnung tragen;– die Aktivitäten unserer zahlreichen Mitglieder fördern und koordinieren.Wir haben eben erst damit angefangen, aber „Am Ende wird alles gut!“, wie Oscar Wilde einst sagte. Bei unseren Wählern bedanken wir uns ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen. Unseren Landsleuten, Freunden, Wegbegleitern, Mitbürgern wünschen wir frohe und besinnliche Feiertage im Kreise der Lieben.Mögen Sie viel Kraft tanken für die neuen Herausforderungen, die unweigerlich in diesen bewegten Zeiten auf uns alle zukommen. Auch wenn viel von Globalisierung geredet wird, sollten wir nie die Verbindung zu den Gemeinschaften aufgeben, aus denen wir stammen, sei das unser Ort, die weitere Heimat in Siebenbürgen, unsere evangelische Kirche, die Familie und Freunde. Bleiwt gesangd uch monter!

Der Vorstand des HOG-Verbands