23. Juni 2025

Dank des HOG-Verbands

Liebe Landsleute, liebe HOG-ler, an dieser Stelle müssen wir ein großes DANKE sagen für eure vielfältigen Beiträge zum Gelingen des diesjährigen Heimattags mit dem Motto „Zusammen Seite an Seite“. Wer an Pfingsten in „unserer heimlichen Hauptstadt“ oder in der „schönsten Altstadt Deutschlands“, in Dinkelsbühl, war, hat bestimmt manches, insbesondere aber die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, erlebt und bleibende Eindrücke mitgenommen.





Beim Trachtenzug am Pfingstsonntag waren rund zwei Drittel der Gruppen eindeutig der HOG-Szene zuzuordnen. Sicher mehr als ein Umzugsteilnehmer ist zweimal an der Festtribüne vorbeigelaufen, erst mit seiner Kreisgruppe, dann auf kurzem Weg durch Seitengassen zurück und nochmal mit seiner HOG vor der Schranne vorbei. Dass man dann noch länger bei seiner HOG blieb, ergibt sich fast zwangsläufig aus der Überlegung heraus, dass man den Nachbarn aus dem derzeitigen Wohnort in Deutschland häufiger sieht als den früheren Nachbarn oder gar Verwandten aus der Heimatgemeinde, der aber jetzt Hunderte von Kilometern entfernt wohnt. Man sieht sich seltener, aber man freut sich umso mehr auf das kurzzeitige Beisammensein.



Auch an unserem Infostand im Eingangsbereich der Schranne war das „Zusammen Seite an Seite“ wörtlich in die Tat umgesetzt, nämlich mehrere HOGs, die es trotz der kurzen Vorbereitungszeit geschafft haben, sich einem breiten und sehr interessierten Publikum zu präsentieren, und das wirklich Seite an Seite mit dem Siebenbürgenforum.



Wenn man sich von einem Veranstaltungsort zu einem anderen begeben wollte, war es notwendig, von vornherein mehr Zeit einzuplanen, denn unterwegs traf man bestimmt Bekannte und Freunde und aus einem kleinen Plausch wurde nicht selten eine große Verspätung. Das Wochenende war eindeutig zu kurz und so musste man notgedrungen Prioritäten setzen, erst recht, da manche Veranstaltungen parallel stattfanden.



Was wir vom Heimattag 2025 mitgenommen haben? Einerseits das aufrichtige Bedauern, bestimmte Freunde nicht getroffen, aber andererseits die große Freude, dafür andere unerwartete Begegnungen erlebt zu haben und natürlich den festen Vorsatz, im kommenden Jahr wieder dabei zu sein und Gemeinschaft zu pflegen.



In diesem Sinne, liebe HOG-ler, danken wir noch einmal für eure Beiträge und senden herzliche Grüße vom Vorstand eures HOG-Verbands. Ilse, Horst, Thomas, Sunnhild, Martin

Schlagwörter: HOG-Verband, Danksagung, Heimattag 2025

