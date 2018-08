Einladung zum Roder Treffen

Zu unserem 16. Roder Treffen am Samstag, 15. September, laden wir herzlich nach Iphofen ein. In der dortigen Karl-Knauf-Halle, Schützenstraße 3A, heißen wir ab 10.00 Uhr alle Roder Landsleute und Nachkommen sowie alle Freunde, die sich uns verbunden fühlen, willkommen.

Vor und nach dem Mittagessen, das ab 12.30 Uhr eingenommen werden kann, haben alle Gäste ausreichend Gelegenheit zur Begrüßung und Unterhaltung. Um 15.30 Uhr laden wir zu Kaffee und Kuchen ein. Damit wir wieder ein reichhaltiges und köstliches Büfett genießen können, bitten wir alle, die gern backen, einen Kuchen, eine Torte oder Kleingebäck mitzubringen. Schon im Voraus danken wir allen Bäckerinnen für ihre Kuchenspende!Der offizielle Programmteil beginnt um 16.30 Uhr mit einer kurzen Andacht und dem Rechenschaftsbericht des Vorstandes, bevor sich im Rahmen der Mitgliederversammlung turnusgemäß die HOG-Vorstandswahl anschließt. Detaillierte Informationen zur Wahl sind unserem Jahresheft, den Roder Nachrichten, Ausgabe 2017 zu entnehmen. Zum Abschluss des offiziellen Programms dürfen wir uns auf einen kulturellen Beitrag freuen, der mit einem Aufmarsch aller Trachtenträger enden wird. Wir rufen deshalb alle – Groß und Klein, Jung und Alt – auf, die Tracht aus dem Schrank zu holen und sie beim Treffen anzuziehen! Ab 20.00 Uhr laden wir zu einer Tanzunterhaltung ein, zu der Abendgäste willkommen sind, die tagsüber am Treffen nicht teilnehmen können. Wir freuen uns auf die bekannte „HARMONY“-Band aus Nürnberg, die mit Livemusik für super Partystimmung sorgen wird.Der Eintrittspreis zu unserem ganztägigen Treffen beträgt 15 Euro pro Person, während Kindern, Schülern und Studenten freier Eintritt gewährt wird. Ein wichtiger organisatorischer Hinweis für auswärtige Gäste: Wer in Iphofen übernachten möchte, kann die Zimmerreservierung direkt und schnellstmöglich über das Fremdenverkehrsamt vornehmen unter Telefon: (09323) 870306, Internet: www.iphofen.de . Wir freuen uns auf ein fröhliches Wiedersehen in Iphofen und auf ein schönes, verbindendes Roder Treffen 2018!