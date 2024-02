Einladung zum Föderationsjugendlager 2024

Die Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada lädt zum nächsten Föderationsjugendlager vom 5. bis 19. Juli nach Kanada ein. Aus den Mitgliederorganisationen der Föderation in Deutschland, Österreich, Siebenbürgen, USA und Kanada können jeweils fünf Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren teilnehmen.

Gruppenbild der Teilnehmer des Föderationsjugendlagers 2019 in Österreich (diese Zeitung berichtete). Foto: Bianca Probsdorfer

Das Kennenlernen anderer Siebenbürger Sachsen, deren Klubs und insbesondere anderer Jugendlicher mit siebenbürgischen Wurzeln weltweit wird auch beim nächsten Föderationsjugendlager in Kanada im Mittelpunkt stehen. Die Landsmannschaft in Kanada stellt ein erlebnisreiches und interessantes Programm zusammen, das den Jugendlichen das Kennenlernen von Land und Leuten ermöglicht.Für die Teilnahme ist ein Beitrag von 350 Euro zu zahlen, der die Übernachtung, Essen, Ausflüge sowie die Teilnahme am Heimattag der Siebenbürger Sachsen von Nordamerika beinhaltet. Taschengeld für außertourliche Besichtigungen und Einkäufe liegt in der Verantwortung der Teilnehmer. Ebenso müssen die Kosten für die An- und Abreise nach Toronto selbst getragen werden. Der Abflug ist für den 4./5. Juli angedacht. Seitens der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) wird eine Begleitperson mitfahren und für die Jugendlichen aus Deutschland verantwortlich sein.Du kommst aus Deutschland, bist zwischen 16 und 20 Jahre alt und hast Lust auf ein Abenteuer? Dann bewirb dich unter https://sjd-siebenbuerger.de/veranstaltungen/foederations-jugendlager-foejula/bewerbung/ Bitte bedenke, dass vorher eingegangene oder verspätete Bewerbungen nicht berücksichtigt werden können. Da aus jedem Land nur fünf Teilnehmende entsendet werden können, werden Bewerber, die SJD-Mitglied sind oder sich ehrenamtlich in der SJD bzw. im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. engagieren, bevorzugt. Außerdem fällt der Zeitpunkt der Bewerbung ebenfalls ins Gewicht. Eine Entscheidung über die Zusammensetzung der Teilnehmer wird erst nach Anmeldeschluss erfolgen. Alle Bewerber werden bis Mitte März benachrichtigt. Mit Fragen melde dich gern bei foederation[ät]sjd-siebenbuerger.deWir freuen uns auf ein spannendes Föderationsjugendlager 2024!