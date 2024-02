4. Februar 2024

Urzellauf und Urzelnball in Großschenk

Feiern Sie mit uns am 10. Februar den traditionellen Urzellauf im Zentrum des Dorfes ab 10.00 Uhr und den Urzelnball im Kulturhaus ab 19.00 Uhr in Großschenk, Kreis Kronstadt! Tauchen Sie ein in die siebenbürgisch-sächsischen Traditionen und feiern Sie einen unvergesslichen Tag voller Kultur und Gemeinschaft. Erleben Sie die faszinierenden Masken und Kostüme der Urzeln, begleitet von dem Narrenwagen mit den Narrenrichtern, die ihr Faschingsprogramm vorstellen, anschließend mit Schellengeläut und Peitschenknall durch die Gassen von Großschenk ziehen.

Urzelnlaufen Großschenk 2019: Narrenrichter Michael Gottschling und Helmuth Zink. Foto: Helmut Melzer Parallel werden die Narrenrichter vom Narrenwagen im Museum neben der evangelischen Kirche in Großschenk eine Ausstellung eröffnen, zusammen mit der Initiatorin Marlene Herberth und dem Bürgermeister von Großschenk. Acht international berühmte Künstler werden ausgestellt, die das Kulturerbe Karneval europaweit dokumentieren oder sich daraus für ihre Kunstwerke Inspiration holen. „Carnivalesque“ wird neben Foto- und Videoarbeiten auch heimische ethnographische Objekte in diesem Kontext präsentieren. Genießen Sie typisch siebenbürgische Krapfen, die den Besuchern als Symbol der Sonne ausgegeben werden, Wein und den besten Schnaps. Am Abend geht es weiter im Kulturhaus mit dem Urzelnball, bitte rechtzeitig anmelden bei Michael Gottschling, Telefon: (0160) 7428391, E-Mail: gottschling.mihaiandrei[ät]gmail.com. Dieses Projekt wird vom Verein Fuga Lolelor Cincu/ Urzellauf Großschenk zusammen mit der HOG Großschenk und dem SOXEN Verein durchgeführt, in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeisteramt Großschenk und dem Landeskonsistorium der Evangelischen Kirche A.B., mitfinanziert von Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului und Administraţia Fondului Cultural Naţional.



Werden Sie Teil dieses einzigartigen Festes und planen Sie Ihre Reise nach Großschenk. Für weitere Informationen und zur Koordination von Anreise und Unterkunft stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Michael Gottschling, siehe oben, oder Alin Bica, Telefon: (0040-765) 987184. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen das Urzelnlaufen zu zelebrieren und die Verbundenheit unserer Kulturen zu feiern. Marlene Herberth, Helmuth Zink

Schlagwörter: Urzelnlauf, Großschenk, Einladung

