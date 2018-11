Kleinschenker wählen einen neuen Vorstand

Am 20. Oktober fanden in Wulfertshausen bei Augsburg das 17. Treffen der Kleinschenker und die Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen statt. Bereits ab 9.00 Uhr wurden die ersten Gäste empfangen, pünktlich um 10.00 Uhr konnte die Mitgliederversammlung beginnen. Nach dem von Guido Frank vorgetragenen Rechenschaftsbericht wurde der Vorstand entlastet und ein neuer gewählt.

Der neue Vorstand HOG Kleinschenk zusammen mit unserem Pfarrer und Ehefrau, von links nach rechts: Gretel Theil, Carsten Frank, Anna Reger, Michael Reger, Robert Bertleff, Marlene Zikeli, Anneliese Schuster und Edwin Balthes. Es fehlt Doris Wagner-Ziegler. Foto: Guido Frank

So begrüßen wir Gretel Theil als neue 1. Vorstandsvorsitzende, Doris Wagner-Ziegler als neue 2. Vorsitzende, Edwin Balthes ist weiterhin Kassenwart und Marlene Zikeli ist neue Schriftführerin. Ebenfalls neu im Amt sind die Kassenprüfer Anneliese Schuster und Robert Bertleff sowie der Internetbeauftragte Carsten Frank. Die scheidenden Vorstandsmitglieder wurden in feierlichem Rahmen mit Dankesurkunden des HOG-Verbandes verabschiedet. Guido Frank erhielt für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand unserer HOG die silberne Ehrennadel des HOG-Verbandes.Nach dem Mittagessen gingen wir gemeinsam in die nahegelegene Kirche. Pfarrer Michael Reger, der zusammen mit seiner Frau Anna zum wiederholten Male aus Siebenbürgen angereist war, führte durch den Gottesdienst mit Einsegnung der „Goldenen Konfirmanden“. Udo Wagner umrahmte den Gottesdienst an der Orgel, der neu gegründete Kleinschenker Projekt-Chor trug sehr schöne Mundart-Lieder vor.Zur Kaffeezeit konnte man selbst gebackenen Kuchen und Torten von einem sehr üppigen Büfett genießen. Währenddessen berichtete Carmen Schuster, die zusammen mit ihrem Mann Michael Lisske angereist war, über die Tätigkeit des Vereins Contrafort pro Kleinschenk/Cincșor sowie über den aktuellen Stand der Kirchenburg in Kleinschenk und weitere erforderliche Reparaturen. Danach spielte die ortsansässige Blaskapelle Hubel aus Wulfertshausen und alle Trachtenträger traten gemeinsam zu einem gelungenen Aufmarsch auf. Erfreulicherweise nahmen viele Jugendliche daran teil, auf die wir sehr stolz sind. Nach dem Abendessen gehörte die Bühne dem bewährten „Duo Strings“, das bis in die Morgenstunden für gute Tanzunterhaltung sorgte.Das Treffen war gut organisiert und rundum gelungen, mit erfreulich großer Teilnehmerzahl. Allen Organisatoren und Teilnehmern dafür ein herzliches Dankeschön!

Marlene Zikeli