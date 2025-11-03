



3. November 2025

Einladung zum Jubiläum 20 Jahre HOG Bistritz-Nösen e.V. und zur Mitgliederversammlung in Nürnberg

Die Heimatortsgemeinschaft Bistritz-Nösen e.V. lädt alle Mitglieder herzlich zum Nordsiebenbürger Treffen für Samstag, den 8. November, nach Nürnberg in den Genossenschaftssaalbau, Matthäus-Herrmann-Platz 2, ein. Das Treffen steht unter dem Motto „Nösnerland – Heimat, die prägt und trägt“.





Nach dem Gottesdienst werden im Genossenschaftssaalbau Kaffee und Kuchen gereicht. Das Festprogramm zum 20-jährigen Jubiläum beginnt um 17.00 Uhr mit einem Kulturprogramm. Die Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg und der Chor Liederkranz bereichern den Nachmittag. Ab 19.00 Uhr spielt das „DUO MAGIC“ zum Jubiläumsball auf und sorgt für gute Stimmung. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Teilnahme. Wir freuen uns über viele Teilnehmer, Mitglieder, Gäste und Besucher. Um 10.30 Uhr beginnt die HOG-Mitgliederversammlung mit Wahlen. Auf der Tagesordnung stehen die Begrüßung von Ehrengästen und Mitgliedern, die Berichte des Vorstandes über die letzten zwei Jahre, der Bericht der Kassenprüfer und die Entlastung des Vorstands. Weitere Themenpunkte sind Ehrungen von Mitgliedern, Vorstandswahlen und künftige Vorhaben und Projekte der HOG Bistritz-Nösen e. V. Im Anschluss, um 14.00 Uhr, laden wir zum Gottesdienst mit Abendmahl in die St.-Paul-Kirche, Ebermayerstraße 15, ein. Die Predigt hält der Bistritzer Stadtpfarrer Andreas Hartig. Trachtenträgerinnen und Trachtenträger sind sehr willkommen!Nach dem Gottesdienst werden im Genossenschaftssaalbau Kaffee und Kuchen gereicht. Das Festprogramm zum 20-jährigen Jubiläum beginnt um 17.00 Uhr mit einem Kulturprogramm. Die Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg und der Chor Liederkranz bereichern den Nachmittag. Ab 19.00 Uhr spielt das „DUO MAGIC“ zum Jubiläumsball auf und sorgt für gute Stimmung. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Teilnahme. Wir freuen uns über viele Teilnehmer, Mitglieder, Gäste und Besucher. Der Vorstand

Schlagwörter: HOG, Bistritz, Treffen, Jubiläum, Nürnberg

Bewerten: 3 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.