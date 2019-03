Die (UR)HEIMAT erwandern – Auf den Spuren der Landler

Vom 5.-7. Juli 2019 findet zum zehnten Mal die Wanderung des Evangelischen Bildungswerks Oberösterreich und der Bildungswerke Gosau, Bad Goisern und Hallstatt/Obertraun zum Kennenlernen der Urheimat der ab 1734 vertriebenen Evangelischen aus dem Salzkammergut statt. Dazu wird in diesem Jahr nach Gosau eingeladen.

Impressionen von der Urwanderung der Siebenbürger Landler im Jahr 2016. Fotos: Lechner und Gromer. Collage: Detlef Schuller

Freitag,, 19.00 Uhr: Anreise und gemütlicher Abend im Vitalhotel. Gemeinsames Abendessen.Samstag,: Start der Wanderung für beide Gruppen beim Vitalhotel. 9.00 Uhr Gruppe 2: Wanderung über den Kalvarienberg zur Gablonzer Hütte (Gehzeit ca. drei Stunden); 10.00 Uhr Gruppe 1: Fahrt mit dem Bus zum Gosausee, weiter mit der Seilbahn bis zur Bergstation, von hier wird zur Gablonzer Hütte gewandert (ca. 1 km). 12.00 Uhr: Andacht und gemeinsames Mittagessen beider Gruppen auf der Hütte. Bei Schlechtwetter: Rundgang um den Gosausee und Einkehr im Heimatmuseum zu einer Lesung mit Musik. 19.00 Uhr gemütlicher Abend im Vitalhotel.Sonntag,: 9.00 Uhr Gottesdienst in GosauUm Anmeldung wird gebeten per E-Mail unter s.gamsjaeger [ät] aon.at oder renate.bauinger [ät] aon.at. Im Vitalhotel in Gosau sind Zimmer mit Halbpension unter EBW OÖ vorreserviert. Bitte so bald wie möglich reservieren unter Telefon: (00 43-61 36) 88 11-0 oder E-Mail: info [ät] vitalhotelgosau.at.Es gibt eine Busfahrt von Sachsenheim nach Gosau am 5. Juli. Zustiegsmöglichkeiten: Bietigheim, Fellbach, Göppingen/Schorndorf, Augsburg, München, Rosenheim. Rückfahrt: 7. Juli. Es gibt noch freie Plätze. Infos und Anmeldung bei Kathi Mai, Telefon: (0 71 72) 2 18 04, E-Mail: k.mai60 [ät] web.de.