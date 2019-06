HOG Rode lädt zum Heimattreffen in Siebenbürgen ein

Wir laden unsere Roder Landsleute und deren Nachkommen sowie alle Freunde, die sich uns verbunden fühlen, für den 3.-4. August 2019 zum Heimattreffen nach Rode ein. Zum Auftakt findet am Samstag, dem 3. August, um 11.00 Uhr in der Roder Kirche ein Gottesdienst mit der goldenen Konfirmation der Jahrgänge 1953/54 statt.

Aufruf zum Arbeitseinsatz

Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Haus der Begegnung und einem geschlossenen Friedhofsbesuch bieten wir an beiden Tagen gemütlichen Festbetrieb im schönen, schattigen Garten unseres Begegnungshauses an und am Abend stimmungsvolle Musik und Gesang am Lagerfeuer.Während des Aufenthalts in Rode kann jeder die Gemeinde, die Schule oder die früheren Elternhäuser besuche und die Umgebung erkunden. Für die Jugend möchten wir wieder einen kleinen Ausflug mit Pferdefuhrwerken organisieren. Nach den verschiedenen Aktivitäten werden wir uns abends bei unserem traditionellen Speckbraten und von einem reichhaltigen kalten Büfett stärken, ehe das Treffen beim Lagerfeuer seine Schlussakkorde finden wird. Ein ausführlicher Programmablauf für beide Tage ist in unseren Roder Nachrichten, Ausgabe 2018, und auf unserer Homepage unter www.hogrode.de zu finden.Alle, die individuell mit dem eigenen Pkw zum Heimattreffen in Rode anreisen, werden gebeten, sich bis 30. Juni bei Hans und Ilse Bell, Telefon: (09101) 1203, E-Mail: fam.bell [ät] t-online.de, anzumelden oder einfach die Kostenpauschale von 20 Euro pro Person unter Angabe des Verwendungszweckes „Heimattreffen 2019“ auf das Konto der HOG Rode zu überweisen.In der Woche vor dem Heimattreffen, also ab Montag, den, wird in Rode ein organisierter Arbeitseinsatz stattfinden, der zum Ziel hat, einige dringende Arbeiten auf dem Roder Friedhof vorzunehmen und die Grabsteine unserer Vorfahren zu richten, die schief stehen oder umgefallen sind. Den Termin haben wir unmittelbar vor unser Heimattreffen gelegt, so dass alle Helfer auch am Fest in Rode teilnehmen und bei den Vorbereitungen für das Treffen aktiv mithelfen können. Einige Freiwillige sind unserem Arbeitsaufruf im Roder Heft schon gefolgt und haben sich angemeldet – ihnen danken wir schon im Voraus und hoffen auf viele Nachahmer.Thomas Roth (Würzburg) hat die organisatorische Leitung dieses Projekts übernommen und ruft gemeinsam mit dem HOG-Vorstand zum Mitmachen auf: „Für dieses Projekt brauchen wir eure Hilfe! Ich möchte nicht nur diejenigen ansprechen, die sowieso regelmäßig nach Rode fahren, sondern auch Leute, die lange nicht mehr oder sogar noch nie dort waren und vor allem auch junge Leute, damit auch diese eine Verbundenheit zu Rode aufbauen können. Die Anreise erfolgt am Wochenende 27./28. Juli individuell oder in Gruppen. Hans Karl Bell organisiert Schlafplätze für uns und Andreas Homm wird uns über seine Firma mit technischen Geräten und seiner Expertise unterstützen. Die Übernachtung und Verpflegung wird von der HOG Rode übernommen. Alle Helfer werden zusätzlich eine finanzielle Entschädigung erhalten in Abhängigkeit vom Spendeneingang. Deshalb bitten wir weiterhin um Spenden auf das bekannte Konto der HOG Rode, Verwendungszweck: ‚Friedhof Rode‘, und danken herzlich für jede Unterstützung.“Die Interessenten werden gebeten, sich per E-Mail: thomas.tr.roth [ät] gmail.com oder telefonisch unter: (0160) 8708611 bei Thomas Roth anzumelden. In diesem Sinne lädt der Vorstand der HOG Rode zu einer regen Beteiligung ein!

Adelheid Roth