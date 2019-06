27. Juni 2019 Druckansicht

Arbeitseinsatz der Regionalgruppe Repser und Fogarascher Land

Liebe Freunde und Förderer unseres Projekts „Erhaltung Kulturerbe Kirchenburgen in Siebenbürgen“, wie bereits angekündigt, findet am 23. und 24. Juli 2019 unser freiwilliger ehrenamtlicher Arbeitseinsatz statt. Notwendige Arbeiten werden in Reps am Pfarrhaus und an der Kirche in Stein durchgeführt sowie an weiteren Kirchenburgen in der Region.

Das Ziel ist, unser Weltkulturerbe zu erhalten. Angestrebt wird die Gründung einer „Nachbarschaft der ehrenamtlichen Hilfe Kreis Reps“, ähnlich, wie das über Jahrhunderte in Siebenbürgen mit der Nachbarschaftshilfe gut funktioniert hat. Dieses Modell möchten wir der heutigen Zeit anpassen, so dass wir die Herzen der Menschen damit erreichen.



Nur gemeinsam können wir vieles bewegen und vor allem den jungen Menschen die Geschichte Siebenbürgens näher bringen. Wir bitten ganz herzlich um Unterstützung unseres Projekts durch Teilnahme an den Arbeiten und am geselligen Teil. Wer nicht teilnehmen kann, darf mit einer Geldspende auf das Konto des HOG-Verbands mit dem Vermerk „Projekt Kirchenburg Repser Land“ unser Projekt unterstützen. Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch ausgestellt.



Anmeldung bei Michael Folberth, E-Mail: KirchenburgenTransilvania [ät] gmail.com, Telefon: (0911) 499808, oder bei Horst Bretz, E-Mail: Horst_ Bretz [ät] gmx.de. Wer ein Musikinstrument spielt, bringt es, wenn möglich, bitte mit. Wir wollen am Abend in geselliger Runde neben den Geschichten und Erzählungen im Garten musizieren.



Treffpunkt ist am Nachmittag des 22. Juli ab 16.00 Uhr oder am 23. Juli um 8.00 Uhr im Sonnenhaus in Stein, wo wir gemeinsam übernachten werden. Bei Bedarf können im Garten Zelte aufgestellt werden. Wer sich als erstes anmeldet, erhält einen Platz im Haus, wenn das Haus belegt ist, bitte das eigene Zelt mitbringen. Rückmeldung diesbezüglich erfolgt von uns.



Am 25. Juli findet der Freizeit-Kultur-Tag im Rahmen der Kulturwoche Haferland statt. Wir fahren mit den Rädern von Bodendorf durch die duftenden Wiesen und Wälder nach Deutsch-Weißkirch, wo unterschiedliche attraktive Programmpunkte zu erleben sind, und am Abend zurück nach Bodendorf. Wer am 25. Juli teilnehmen und ein Fahrrad reservieren möchte, melde sich bei Michael Folberth, E-Mail: FreizeitKulturTag@ gmail.com. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und darauf, viele am 22. oder 25. Juli begrüßen zu dürfen, und wünschen bis dahin eine gesegnete Zeit.



