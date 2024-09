23. September 2024

Waldhütten beim Großen Sachsentreffen in Hermannstadt

Das zweite Große Sachsentreffen unter dem Motto „Heimat ohne Grenzen“ war ein bedeutendes und erfolgreiches Ereignis für die Siebenbürger Sachsen, das vom 2. bis 4. August in Hermannstadt stattfand. Eröffnet wurde das Treffen am Freitag auf dem Großen Ring, es war eine großartige Stimmung bis in die späten Abendstunden. Jedoch fieberten viele dem großen Trachtenumzug am Samstag entgegen. Die HOG Waldhütten war mit einer Gruppe von 25 Trachtenträgern vertreten, darunter vielen jungen Teilnehmern, denen besonderer Dank für ihren Einsatz gebührt. Wir sind sehr stolz auf euch! Es war ein sehr emotionaler Moment zu sehen, wie viele Siebenbürger Sachsen von nah und fern angereist waren. Am Trachtenumzug beteiligten sich sehr viele Jugendliche und präsentierten die Trachten ihrer Großeltern oder Eltern mit Stolz und Freude. Sie sind die Zukunft, sie werden unsere Vorfahren vertreten.

Trachtengruppe Waldhütten beim Sachsentreffen in Hermannstadt. Foto: Annerose Binder 800 Jahre sind schon vergangen, seitdem der Ungarische König Andreas II. den Goldenen Freibrief ausstellen ließ, der den Siebenbürger Sachsen über Jahrhunderte als rechtliche Grundlage diente. Dies wurde gebührend erwähnt und gefeiert.



Höhepunkt dieses Treffens war am Sonntagabend das Konzert von Peter Maffay. Voller Emotionen begrüßte er alle herzlich, die zu diesem Treffen und Konzert gekommen waren. Auf dem Großen Ring waren es rund 20000 Besucher, drei Generationen, die sich zu diesem Konzert eingefunden hatten. Peter Maffay sang viele bekannte Lieder, unter anderem „Du“ und „Über sieben Brücken musst du gehen“, alle sangen, so laut sie konnten, mit. Es war für alle ein wunderbares und sehr emotionsreiches Erlebnis.



Nach dem Treffen in Hermannstadt beschloss der Vorstand der HOG, in Waldhütten einen Tag der Kirchen- und Friedhofspflege zu widmen. Eine Arbeitstruppe war auf dem Friedhof und eine weitere Arbeitstruppe bei der Kirche im Einsatz. Besonders die Jugendlichen leisteten wertvolle Arbeit, indem sie die Ringmauern der Kirchenburg von Efeu und Unkraut befreiten. Ihr Engagement wurde sehr geschätzt und trug zur Erhaltung des kulturellen Erbes bei. Wir werden wiederkommen! Der Vorstand

