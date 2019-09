Ein wunderbares Fest, ein ereignisreicher Aufenthalt in Großau mit vielen positiven, vertrauenserweckenden Eindrücken und Begegnungen haben einen schönen Sommer gekrönt. Wir sind überrascht, erfreut und sehr dankbar für so viel Unterstützung, Zuspruch, Hilfe und vor allem Spendenbereitschaft. Herzlichen Dank euch allen!

Volles Gotteshaus beim Heimattreffen in Großau. Foto: Brigitte Holzinger

Die Arbeiten in der Kirchenburg können so weitergeführt werden. Sie sind auch schon wieder in vollem Gange. Wir werden auch in nächster Zeit darüber berichten.Von dem guten, besonders freundlichen Empfang, der Gastfreundschaft in der Großauer Gemeinschaft waren unsere Gäste der Partnergemeinde aus Goßfelden/Sarnau überrascht und begeistert. Pfarrer Eginald Schlarb, der die Gäste begleitete, und Pfarrerin Sandra Niemann gestalteten am 4. August den Gottesdienst zusammen mit Pfarrer Dietrich Galter wunderbar. Die Musikbegleitung der Großauer Blasmusik unter der Leitung von Hermann Grennerth und die Choreinlage unserer Gäste verliehen dem Gottesdienst eine ganz besonders feierliche Note.Ein ausgezeichnetes gemeinsames Mittagessen und nachher unsere herrliche Kulturgruppe, geführt von Dagmar Baatz, sorgten für viele genüssliche, gemütliche Momente. Die vielen Kinder, groß und klein, konnten sorglos und fröhlich die Kirchenburg als Spielareal nutzen. Ganz besonderer Dank geht hiermit auch an unsere Band „Schlager-Taxi“, die zusammen mit vielen Großauer Freunden und anderen Gästen aus Siebenbürgen zu einer friedlichen und fröhlichen Unterhaltung bis in die frühen Morgenstunden beigetragen haben.Großes Lob und ein herzliches Dankeschön an Brigitte Holzinger, die diesen Tag in Bild und Ton festgehalten hat, sehr zur Freude all derjenigen, die nicht persönlich beim zehnten Heimattreffen dabei sein konnten. Vielen Dank euch allen für einen unermesslich großen Beitrag zu einer guten und schönen, gefestigten Großauer Gemeinschaft, die uns Mut und Hoffnung gibt. Unsere Kirchenburg liegt doch noch im Blickfeld vieler Großauer und lässt uns voll Vertrauen an der Erhaltung einer guten, herzlichen Gemeinschaft weiter arbeiten und bauen. In diesem Sinne wollen wir unseren Einsatz dafür mit euer aller Hilfe fortsetzen.

Euer HOG-Vorstand