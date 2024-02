Burghüter auf Zeit in Großau gesucht

Die Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgens ist einzigartig. Auf einer Fläche von knapp 60 000 Quadratkilometern findet man über 160 Kirchenburgen. Eine davon liegt unübersehbar in der großen Aue des Zibins, zehn Kilometer westlich von Hermannstadt.

Unter dem Nussbaum – im Pfarrhof der Großauer Kirchenburg Foto: Dagmar Baatz

Die Großauer Kirchenburg erhebt sich imposant am Ufer des Zibins und ist ein Magnet für Menschen aus nah und fern. Wer hat sich nicht schon mal gewünscht, in so einer Kirchenburg zu leben und zu wirken? Die Lebensfäden der Burg aufzunehmen, weiterzupflegen und ein Teil von ihr zu werden? Es gilt, die Authentizität der Kirchenburg als Gotteshaus und das Zeugnis der Geschichte von Sachsen und Landlern zu erhalten.Die Kirchengemeinde Großau sucht eine-/n Burghüter-/in (gern auch ein Ehepaar), die vorwiegend in den Monaten April bis September in der Kirchenburg den Burghüterdienst übernehmen. Neugierig? Für mehr Details wenden Sie sich bitte an den Kurator der Kirchengemeinde Großau, Mathias Krauss, Telefon: (01 76) 43 40 15 58 oder (00 40-7 44) 51 74 01, oder an den Vorstand der Heimatortsgemeinschaft Großau e.V., vertreten durch Dagmar Baatz, E-Mail: kontakt[ät] grossau.de, Telefon: (01 76) 22 50 97 61. Für den Vorstand der HOG Großau

Dagmar Baatz