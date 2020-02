Reußmarkter Nachbarschaft München: Fasching mit Richttag

Am 8. Februar trafen sich die Mitglieder der Reußmarkter Nachbarschaft München bereits zum 34. Mal zu ihrer Faschingsfeier. Die zur Tradition gewordene Veranstaltung fand erstmalig in der Gaststätte „Goloseo Grande“ in der Parkstadt Schwabing statt. Die Restaurantbesitzerin Natascha stellte uns die Räumlichkeiten ihres Restaurants exklusiv zur Verfügung und kümmerte sich bestens um das leibliche Wohl der 65 Gäste.

Maskenträger beim Fasching der Reußmarkter Nachbarschaft München.

Der „Richttag“ begann um 14.00 Uhr mit dem Rechenschaftsbericht des Vorstandes. Die scheidende Altnachbarin Anita Rosenfeld berichtete über die Ereignisse des vergangenen Jahres, und der zukünftige Altnachbar Wilhelm Dietrich bedankte sich bei Anita und Arthur für ihren Einsatz während der gesamten Amtszeit. Jungaltnachbarn werden Karin und Christian Spielhaupter; als Irtenträger rücken Resi und Andreas Klusch in den Nachbarschaftsvorstand München auf, die einstimmig bestätigt wurden. Nach dem Kassenbericht wurden einige Termine bekanntgegeben. Die Reußmarkter werden am Pfingstsonntag, demwieder am Trachtenumzug des Heimattages in Dinkelsbühl aufmarschieren. Alle sind aufgerufen, in ihrer schönen Tracht mitzumachen. Amfindet das Reußmarkter Treffen in Lauffen am Neckar statt. Der Stillerhof/Wessobrunn hat den Termin für unsere beliebte Herbstfreizeit bestätigt: Es ist derDie Reußmarkter aus München und Umgebung, unter ihnen erfreulich viel Jugend, bedankten sich mit einem kräftigem Applaus bei den scheidenden und aktiven Organisatoren für ihr Engagement.Der gemütliche Teil der Veranstaltung begann mit einem stattlichen Kuchenbüfett, zu dem die Frauen der Nachbarschaft leckere Mehlspeisen auftischten. Beim „Kaffeeklatsch“ machten viele neue und alte Geschichten die Runde. Danach wurde dem Fasching gehuldigt: Große und kleine Maskenträger zeigten beim Aufmarsch ihre bunten Verkleidungen. Anschließend wurde getanzt, bis wir uns am Abend von dem vorzüglichen warmen Büfett stärkten, das der Koch des Hauses frisch zubereitet hatte. Das gesellige Beisammensein mit vielen anregenden Gesprächen dauerte bis ca. 23.30 Uhr. Danach machte sich auch der „harte Kern“ auf den Heimweg, um die letzte Tram nicht zu verpassen. Wir bedanken uns bei allen helfenden Händen, die zum Gelingen beigetragen haben, und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.

Christian Spielhaupter