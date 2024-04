12. April 2024

Siebenbürger Nachbarschaft Traun: Ostergießen mit den „Lustigen Adjuvanten“

So wie es sich in Traun in den letzten Jahren eingebürgert hat, waren am Ostermontag auch „Die Lustigen Adjuvanten“ bei strahlendem Frühlingswetter und Sonnenschein unterwegs, um die Damen der „Alten Jugend“ musikalisch zu erfreuen und selbstverständlich auch, um sie ein wenig mit wohlriechendem Parfum zu bespritzen.

Die Lustigen Adjuvanten im Garten von Dr. Ingrid und Dr. Misch Engler. Foto: Jürgen Stefani Als Dankeschön wurden sie fürstlich bewirtet. Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten Ausgabe dieser Zeitung – hier schon einmal ein kleiner Vorgeschmack: im Garten von Dr. Ingrid und Dr. Misch Engler (s. Foto von Jürgen Stefani).

Als Dankeschön wurden sie fürstlich bewirtet. Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten Ausgabe dieser Zeitung – hier schon einmal ein kleiner Vorgeschmack: im Garten von Dr. Ingrid und Dr. Misch Engler (s. Foto von Jürgen Stefani).

Schlagwörter: Oberösterreich, Nachbarschaft, Traun, Ostern, Lustige Adjuvanten Traun

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.