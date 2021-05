Jakobuskirche in Scharosch bei Fogarasch wird renoviert

Liebe Scharoscherinnen und Scharoscher, liebe Förderer der Jakobuskirche! Im Dezember 2015 gingen die ersten Spenden für die Sanierung eurer Heimatkirche in Scharosch bei Fogarasch auf dem Spendenkonto ein. 2017 begannen die Arbeiten. Das komplette mächtige Kirchendach wurde saniert und neue Regenrinnen und Ablaufrohre wurden angebracht. Die an vielen Stellen schadhafte Kirchturm-Haube wurde erneuert.

Sonnenuntergang über der Jakobuskirche in Scharosch bei Fogarasch, fotografiert von Adrian Arsu am 12. April 2021.

Eingesetzte Mittel: 17.585 Euro Spenden, 8.000 Euro vom Bürgermeisteramt und 2.000 Euro vom evangelischen Gemeindeverband Fogarasch.2018 verputzten Kletterer die kaputten, löchrigen Stellen im Mauerwerk des Turmes. Mit weiteren Spenden, die von 2018 bis 2020 eingegangen sind, wird nun die nächste Phase der Kirchensanierung angegangen. Erneuert werden sollen der komplette Außenputz der Kirche und die 14 riesigen Strebepfeiler, die ganz erheblich beschädigt sind. Die Baufirma wird die Arbeiten Anfang bis Mitte Juni 2021 beginnen und nach zwei bis drei Monaten beenden.Trotz des großen Spendenaufkommens von Landsleuten, vielen Fremdspendern und einer hohen Einzelspende sind die Kosten für die Arbeiten im Sommer 2021 noch nicht komplett gedeckt. Nach dieser Bauphase wird eine Spendertafel im Kirchenraum angebracht, die an alle erinnert, die zur Sanierung der Jakobuskirche beigetragen haben. Dabei wird neben dem Namen der Spender auch deren Hausnummer in Scharosch angegeben. Eine schöne, bleibende Erinnerung, wie ich meine. Es ist also noch Zeit, durch eine Spende einen Platz auf dieser Tafel zu bekommen. Bitte helfen Sie mit, diese Bauphase noch unter Dach und Fach zu bringen. Wenn Sie helfen möchten, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an: Ursula Hummes, Telefon: (02662) 1295, E-Mail: guuhumme [ät] t-online.de.Vielen Dank, bleiben Sie gesund, seien Sie gesegnet und behütet! Für den Vorstand der HOG Scharosch bei Fogarasch

Ursula Hummes, Vorsitzende