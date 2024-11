6. November 2024

Erstes Fogarascher Treffen – ein gelungenes Fest!

Das zweite Große Sachsentreffen 2024 in Hermannstadt hat viele Siebenbürger Sachsen in ihre alte Heimat gelockt. Dem Aufruf folgten auch viele Fogarascher und trafen sich nach den wunderschönen drei Tagen in Hermannstadt am 7. August in ihrer Heimatstadt. Organisiert wurde dieses erste Heimattreffen von Alfred Untch, der uns als Alleinunterhalter ein bezauberndes Fest geboten hat. Fred, herzlichen Dank dafür!

Teilnehmer des ersten Fogarascher Heimattreffens nach dem Gottesdienst. Foto: privat Im Hotel Bulevard in festlicher Atmosphäre und hervorragender Verpflegung wurde das Wiedersehen von den über zweihundert angereisten Fogaraschern in bester und ausgelassener Laune bis in die Morgenstunden gefeiert. Begonnen hatte das Treffen bereits am frühen Nachmittag mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Fogarasch. Pfarrer Dr. Johannes Klein hielt einen schönen, passenden Gottesdienst, der das Heimkommen und Wiedersehen thematisierte. Emotionen und Erinnerungen wurden geweckt an dem Ort, an dem wir getauft und konfirmiert wurden. Zum Abschluss des Gottesdienstes spielte die Organistin Christiane Neubert noch ein paar Lieder auf der aus Felmern stammenden Prause-Orgel. Auch dafür ein herzliches Dankeschön!



