Mit Wehmut, Interesse und Zuversicht: Erweiterte Vorstandssitzung des HOG-Verbands

Wenn die wie gewohnt Anfang Februar terminierte Sitzung des erweiterten Vorstands des Verbands der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V. (HOG-Verband) schon zum zweiten Mal digital stattfindet, erinnern sich manche Teilnehmer mit Wehmut an solche Veranstaltungen aus früheren Jahren. Einige Teilnehmer, die erstmalig dabei sind, blicken mit Spannung und Interesse dem auf sie zukommenden Neuen entgegen. Zuversichtlich planen alle Teilnehmer die Termine der nächsten Zeit, im vollen Bewusstsein der sich bietenden Chancen und der noch nicht gänzlich bekannten Risiken.

Erweiterte Vorstandssitzung des HOG-Verbands: Ein paar Extrempunkte auf dem Bild sind Hamburg, München, Schäßburg und Stuttgart. Beim nächsten Treffen wünschen wir uns wieder einen zentralen Tagungsort. Bildschirmfoto: Michael Konnerth

Berichte aus 2021

Vorhaben für 2022

Kultursommer 2022

Finanzbericht 2021 und Budgetplanung 2022

Auf dem dankenswerterweise wieder vom Landesverband Baden-Württemberg des Verbands der Siebenbürger Sachsen bereitgestellten Zoom-Kanal konnte die Vorsitzende Ilse Welther am 5. Februar 20 Teilnehmer begrüßen, alle Regionalgruppenleiter und Vertreter der siebenbürgisch-sächsischen Partnerorganisationen, aus ganz Deutschland, aber auch Andrea Rost aus Schäßburg, stellvertretende Vorsitzende des Siebenbürgenforums. Es gab ein straffes Programm, welches dank guter Vorbereitung und des teilweisen Vorabversands der Berichte in gut dreieinhalb Stunden abgehandelt werden konnte. Die Tatsache, dass viele Teilnehmer dieser erweiterten Vorstandssitzung bei der Fachtagung Ende Oktober 2021 im Heiligenhof dabei waren und dort intensiv mitgearbeitet haben, mag auch zur zügigen Abhandlung der Themen beigetragen haben.Eröffnet wurde die Besprechung von Prof. Dr. Berthold Köber, Vorsitzender der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD – Hilfskomitee e.V., der in einer kurzen Andacht den Teilnehmern bewusstes, gemeinschaftliches Handeln empfahl und ihnen und der Veranstaltung gutes Gelingen wünschte.Wie bereits seit zwei Jahren konnten die Beteiligten auch aus 2021 nicht viel über stattgefundene Veranstaltungen, aber desto mehr über Absagen, Verlegungen in den digitalen Raum und Verwaltungstätigkeiten berichten. Zur Jahresmitte hin und bis in den Frühherbst hinein konnte man sich unter veränderten Rahmenbedingungen wieder fast wie in früheren Zeiten treffen, so auch bei der bereits erwähnten Fachtagung in Bad Kissingen. Gar manche der bei solchen Veranstaltungen gesammelten Erfahrungen können oder müssen auch bei ähnlichen Anlässen in der Zukunft berücksichtigt werden. Details der eingesandten Berichte wurden von den Teilnehmern hinterfragt und von den jeweiligen Berichterstattern ergänzt und erläutert.Bei der Diskussion der im laufenden Jahr angedachten und skizzierten Vorhaben war man sich weitgehend darüber einig, dass trotz noch bestehender Unwägbarkeiten hinsichtlich des weiteren Verlaufs der Pandemie eine zuversichtliche Planung unumgänglich ist für das vorrangige Ziel der Förderung unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft. Ein paar konkrete Projekte aus den Regionalgruppen und Referaten wurden ausführlich besprochen und in der Budgetplanung für das laufende Jahr berücksichtigt. Ein Überblick der geplanten Veranstaltungen der HOGs ist auf der Homepage des HOG-Verbands ( www.hog-verband.de/events ) zu finden.Zahlreiche kleinere und größere, dezentrale Veranstaltungen in den Gemeinden Siebenbürgens sollen zwischen dem 23. Juli und 15. August im Rahmen des Kultursommers stattfinden und werden vom Siebenbürgenforum koordiniert ( www.kultursommer.ro ). Der HOG-Verband hat es übernommen, seine Mitglieder bei der Vorbereitung ihrer jeweiligen lokalen Veranstaltung mit zu betreuen, und die Regionalgruppen wollen sich auch einbringen. Überdurchschnittlich oft kam die Absicht zum Ausdruck, im Rahmen des Kultursommers insbesondere die Jugend zu informieren und deren Aktivitäten zu fördern. Bis Ende März 2022 sollen die jeweiligen Vorhaben kommuniziert bzw. auf der Homepage des Siebenbürgenforums angemeldet werden, danach erfolgt ein fließender Übergang in die heiße Phase der Vorbereitungen.Nach der Besprechung der Sachberichte und geplanten Vorhaben stand das Thema Finanzen auf der Tagesordnung – zunächst der Rückblick auf die im vergangenen Jahr durch Sonderbedingungen und ausgefallene Veranstaltungen reduzierten Ausgaben. Die Budgetplanung 2022 enthält Posten, mit denen die Vorhaben des laufenden Jahres, insbesondere der Kultursommer, gefördert werden sollen. Die Ende Oktober wieder in Bad Kissingen geplante Fachtagung, aber auch das in den August 2024 verschobene Große Sachsentreffen in Hermannstadt werden durch entsprechende Rückstellungen berücksichtigt.Ilse Welther dankte für die angeregten Diskussionen und konstruktiven Beiträge und sprach die Hoffnung aus, dass wir uns bald wieder auch persönlich treffen und die vielen anspruchsvollen Vorhaben, unter immer weniger einschränkenden Bedingungen, zügig erledigen können. Die Teilnehmer, insbesondere auch die erstmalig Dabeigewesenen, zeigten sich zufrieden mit dem Ablauf der Sitzung und entschlossen, die besprochenen Pläne in die Tat umzusetzen.

Horst Müller