Weihnachtsgruß des HOG-Verbands

Wenn ich durch die Felder schreite,

durch die Fluren, durch die Au,

grüßen mich von jeder Seite

liebe Blumen rot und blau!

Liebe rot und Treue blau!

(Ernst Kühlbrand)

Sächsischer Lichtert aus der Landler-Gemeinde Großau. Foto: Brigitte Holzinger

Liebe Landsleute, Sie werden sich zu Recht fragen, welchen Sinn der Hinweis auf sommerliche Felder und Wiesen in der Weihnachtszeit hat. Wir wollen damit anregen, dass wir während der stillen Zeit „zwischen den Jahren“ durchaus Pläne schmieden können für den Sommer 2024, mit dem wahrscheinlich wichtigsten Termin – dem Großen Sachsentreffen vom 2. bis 4. August – sowie den davor und/oder danach stattfindenden zahlreichen Feierlichkeiten in der jeweiligen Heimatgemeinde. Erinnern wir uns daran, dass wir in Kindertagen und vielleicht auch später manchmal barfuß durch die Straßen und Gärten, über die Wiesen und Felder gelaufen sind. Die blauen Kornblumen und den roten Mohn haben wir seinerzeit vielleicht weniger beachtet, aber obiges Gedicht von Ernst Kühlbrand erinnert uns daran, dass dies auch die Farben unserer siebenbürgisch-sächsischen Fahnen sind. Das Gedicht wurde 1899 von Rudolf Lassel vertont und ist z.B. in den kürzlich erschienenen Liederbüchern „E Liedchen hälft ängden“ und „Hegt wird gesangen“ (Herausgeber: Angelika Meltzer und Rosemarie Chrestels; Verlag Haus der Heimat, Nürnberg) zu finden.Die Mehrheit von uns hatte in der jüngeren Vergangenheit wenig Gelegenheit, barfuß zwischen Blumen zu schreiten. Ob wir es Ende Juli oder Anfang August 2024 schaffen, nicht nur daran zu denken, sondern es auch tatsächlich einmal zu tun? Wenn wir es uns fest vornehmen, ist es durchaus möglich zu machen. Denken wir dann auch an die Farben Rot und Blau oder an das, wofür sie nach dem Kühlbrand-Lied stehen, Liebe und Treue oder, noch allgemeiner, Herz und Verstand.Im kommenden Jahr 2024 gibt es noch weitere Termine, die wir nicht verpassen sollten, die wir gerne, wenn sie uns gemeldet werden, auf unserer Homepage ( www.hog-verband.de ) veröffentlichen. Das sind einmal die zahlreichen Veranstaltungen unserer HOGs, der Heimattag an Pfingsten in Dinkelsbühl (17.-20. Mai) oder die Fachtagung des HOG-Verbands im Heiligenhof Bad Kissingen am 18.-20. Oktober. Auch unsere „Sachsenburg“ am Neckar, das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck, bietet im Laufe des Jahres eine Reihe von Veranstaltungen an, ist aber auch sonst jederzeit einen Besuch wert.Das fast schon vergangene Jahr 2023 hat mit zahlreichen außergewöhnlich gut besuchten Veranstaltungen eindrucksvoll gezeigt, wie sehr uns Siebenbürger Sachsen die Gemeinschaft ans Herz gewachsen ist und wie sehr wir diese in den Jahren zuvor vermisst haben. Die Freude am Wiedersehen hat uns bestimmt manchmal geholfen, größere Probleme, kriegerische Auseinandersetzungen, Teuerung und Ähnliches zumindest zeitweise zu verdrängen. Mit dem Bild eines Groß­auer Lichterts möchten wir daran erinnern, dass es auch und gerade während der Festtage schön ist, die Verbindung zur Heimat und der dort verbliebenen Gemeinschaft mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln aufrecht zu erhalten und uralte Bräuche weiter zu pflegen.Wir wünschen euch, liebe Landsleute, ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest, schöne und besinnliche Zeit in eurer Familie oder sonstigen Gemeinschaft. Für das kommende Jahr 2024 wünschen wir euch alles Gute und die Erfüllung eurer Vorhaben, Wünsche und Träume sowie viel Zeit für Begegnungen, auch mit unseren Farben Blau und Rot und deren symbolischer Bedeutung. Bleiwd gesangd!Seid herzlichst gegrüßt vom

Vorstand eures HOG-Verbands