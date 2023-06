28. Juni 2023

Stolzenburger beim Trachtenumzug in Dinkelsbühl

Auch dieses Jahr warteten 32 Stolzenburger und Stolzenburg-Verbundene mit einer Vielzahl an Trachtenvariationen beim Heimattreffen in Dinkelsbühl auf. Die Stolzenburger Trachtengruppe präsentierte ihre einzigartige Kirchen- und Festtracht in all ihrer Schönheit und ihren Differenzierungen, abhängig von Geschlecht, Alter, Familienstand und Anlass.

Die Stolzenburger präsentierten beim Heimattag ihre einzigartige Kirchen- und Festtracht. Foto: Erwin Weidenfelder Den Anfang machten nach althergebrachter Tradition die jungen Burschen im Stolzenburger gelb bestickten Hemd (das sich ganz wesentlich vom allgemein verbreiteten „Bürgerhemd“ unterscheidet) mit Stehkragen und Krawatte, schwarzem „Laibl“ und Hut, schwarzen Pritschhosen und Stiefeln. Es folgten die jungen Mädchen mit „Partoir“ und Borten, geschmückt mit Heftel und Spangengürtel. Die verheirateten Frauen schlossen sich an, entweder aufwändig gebockelt, mit „Pipihaiwken“ (genetztes weißes Häubchen) oder einfach mit Kopfband; den Schluss bildeten die Männer, die zusätzlich zu den o. g. Trachtenstücken den Stolzenburger Mantel oder den Kirchenpelz über die Schulter gehängt präsentierten.



Ein herzliches Dankeschön ergeht an alle Beteiligten, dass sie so zahlreich mitgewirkt haben. Ein Dankeschön auch an den Förderverein Stolzenburg e. V. für die Erstattung der Kosten für die Festabzeichen. Wir freuen uns bereits auf das nächste Heimattreffen und hoffen, dass sich die Stolzenburger, ob jung oder jung geblieben, wieder zahlreich beteiligen werden.



Weitere Informationen zu Stolzenburg, Erinnerungen, Bilder, Erzählungen, Mundart, Traditionen und Geschichte der Gemeinde, Friedhof und Kirche findet ihr auf der Homepage:



Außerdem bittet der Vereinsvorstand alle Stolzenburger, die Nachbarschaftsbücher oder andere wichtige Dokumente aus unserer Gemeinde besitzen, diese zur Aufbewahrung dem Siebenbürgen-Institut auf Schloss Horn­eck zu überlassen, damit sie nicht möglicherweise verloren gehen, sondern uns – wie auch andere Zeugnisse der siebenbürgisch-sächsischen Kultur – erhalten bleiben. Bitte die Dokumente entweder persönlich oder per Post an Michael Theuerkauf, Wegmannstraße 39, 34128 Kassel, oder an Irmtraut Gierelth, Marieluise-Fleißer-Straße 68, 85055 Ingolstadt, zu senden. Danke! „Verloren ist nur das, was man aufgibt.“ Im Auftrag des Fördervereins Stolzenburg e.V.

