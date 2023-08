Aufräumaktion auf dem Kirchberger Friedhof

Im Mai 2023 machte sich eine Gruppe Kirchberger, bestehend aus Michael Drotleff (From-Misch), Norbert Binder, Reinhold Binder, Alfred Drotleff, Daniel Wallner (Burprich), Willi Drotleff und Erwin Thiess, auf den Weg in die Heimat mit dem Ziel, den Friedhof zu pflegen. Michael Guist sponserte einen Kleinbus für die Fahrt.

Kirchberger Friedhof Foto: Reini Wonner

Daniel Wallner ermöglichte die Übernachtung in Großpold. Andreas Kenzel, der in Kirchberg lebt, war uns auch sehr behilflich und organisierte die nötigen Materialien.Es wurden einige Grabsteine aufgestellt und etliche begradigt, Zaun repariert, Büsche gerodet und wieder sehr viel Müll entsorgt. Durch die großzügigen Spenden für die Friedhofspflege ist es möglich, den Friedhof regelmäßig mähen zu lassen, so dass der Friedhof uns noch erhalten bleibt. Bedanken möchten wir uns bei allen tatkräftigen ehrenamtlichen Mitwirkenden und auch bei allen, die mit ihrer Spende das alles erst möglich gemacht haben.

Verein Friedhof-Pflege Kirchberg e.V.