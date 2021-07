Arbeitscamp in Zeiden

In einer Videokonferenz am 30. Juni haben der Vorstand der Zeidner Nachbarschaft und der Zeidner Stadtpfarrer Andreas Hartig gemeinsam beschlossen, dass das diesjährige Arbeitscamp am Montag, demund Dienstag, demstattfinden soll, siehe auch unsere Homepage http://www.zeiden.de/

„Mit Gott wollen wir Taten tun“ (Psalm 60,14) – der Spruch aus der Zeidner Kirche soll das Arbeitscamp begleiten. Foto: Andreas Hartig

Geplant ist es, den Friedhof und Pfarrhof auf Vordermann zu bringen sowie die beweglichen Kulturgüter in der Kirche und Bilder der Morres-Stiftung zu inventarisieren (zumindest einen Anfang zu machen). Nach dem Arbeitseinsatz werden wir von Mittwoch bis Samstag kleine Ausflüge rund um Zeiden (Burgau, Ritterfelsen, Schwarzburg Zeidner Berg, Waldbad, Tropfsteinhöhle etc.) anbieten, Gespräche mit dem Presbyterium und den Kirchengemeindemitgliedern führen. Am Sonntag, demwerden wir am letzten Gottesdienst von Stadtpfarrer Andreas Hartig in Zeiden teilnehmen.Alle, die beim Arbeitscamp mitmachen wollen, mögen sich bei mir melden, E-Mail: Udo.Buhn[ät]t-online, Mobiltelefon: (0151) 24132573. Ich freue mich über jede Zusage, akzeptiere jede Absage und würde um eine Antwort oder Reaktion eurerseits bis zum 25. Juli bitten.

Udo Buhn