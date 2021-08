Großes Vorhaben in Meeburg

In der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 1 vom 20. Januar 2021 (siehe auch SbZ Online vom 22. Januar 2021 ), hat die HOG Meeburg zur finanziellen Unterstützung für die Friedhofspflege aufgerufen. Die Spendenbereitschaft war groß, wofür die Organisatoren sich auch auf diesem Weg, über die Zeitung des Verbands der Siebenbürger Sachsen, herzlich bedanken – vor allem bei den großzügigen sogenannten „Nicht-Meeburgern“, die sich jedoch mit Meeburg verbunden fühlen, weil ihre Vorfahren in dieser siebenbürgischen Ortschaft mal gelebt haben. Die dringendsten Arbeiten wie Rodungen konnten somit erledigt werden (siehe obiges Foto).

Meeburger evangelischer Friedhof vom „Etzungsberg“ nach der Säuberung im Mai 2021. Foto: Michael Schuller

Erfreulicherweise wurden dank ehrenamtlich engagierter Menschen auch die dringendsten Sanierungsarbeiten an der Meeburger Kirchenburg durchgeführt: die Dachsanierung der „Niedergässer Bastei“ an der Hauptstraße sowie der „alten Bastei“ im Südosten. Wie überall bei den Sachsen in Siebenbürgen dienten diese monumentalen Bauten im Mittelalter der Bevölkerung zu Verteidigungszwecken, ­später bis zur großen Auswanderungswelle 1990-91 ebenfalls als traditionelle Speckkammern.Die Meeburger Kirchenburg mit dem „spitzen, weißen Kirchturm“ (vgl. Karpatenrundschau vom 30. September 2010), von den vorbeifahrenden Touristen auf der Orient-Express-Linie Paris-Istanbul zu bewundern, ist heute auch eine Image-Sache für diese Region – mit den vier siebenbürgischen Kirchenburgen auf der UNESCO-Weltkulturerbeliste: Deutsch-Weißkirch, Dersch (einem Nachbarort von Meeburg), Keisd und Schäßburg. Vielleicht wurde Meeburg, das zwischen Schäßburg und Reps liegt, auch aus diesem Grund wieder, wie vor Jahren, zum zentralen Baustützpunkt der Eisenbahnstrecke Schäßburg-Kronstadt ausgewählt.Vor allem die Organisatoren Reinhard und Oswald Zerwes freuen sich weiterhin über finanzielle Unterstützung, um die erwähnten Arbeiten gut abschließen zu können.

Michael Schuller